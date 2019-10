Conoce a Gianluca, la sensación chilena que está reinventando el trap

Con vocación por las Bellas Artes, Gianluca decidió dejarlo todo por la música. Y acertó. Este joven chileno de 23 años ha llegado al género urbano dispuesto a ponerlo patas arriba, con un trap que ha sabido hacer suyo desde sus primeros temas.

Empezó con su mixtape SSR, donde incluyó una de sus canciones más exitosas, Siempre Triste. Un conjunto de referencias pop de los 2000 mezclada con una estética trash que encantó al público. ¿Por qué? Porque Gianluca no hablaba de los excesos típicos del género, sino que se movía entre lo cotidiano.

Gianluca - Siempre Triste

De hecho, esta canción lo refleja a la perfección. Letras como "No me estreso, vivo tranquilo la vida / Sé que no voy a llegar a la cima" o detalles como la mención al melón con vino -una bebida barata de fácil preparación en vez de tirar por cócteles lujosos- o los tazos de Pokémon al inicio del clip fueron la carta de presentación perfecta para el artista.

A esa mixtape le siguió otra, G Love, algo más larga pero con la misma esencia. Temas como Lucifer, que tiran por beats trap más clásicos o Última Vez, que apuesta por sonidos más actuales, dejaban claro que el ya considerado "Príncipe chileno del trap" -la corona de rey podría ir para su compatriota Drefquila, otra de las figuras más populares del movimiento- había llegado para quedarse.

Ahora se atreve con un disco, que conforma su debut en este formato: Yin Yang. Lanzado el pasado 4 de octubre, este nuevo trabajo del trapero vuelve a su sonido más experimentando. Los sencillos, de hecho, son la prueba de ello.

Además, con sus dos primeros singles -Solo y Flotando- no sólo demuestra que vuelve a hacer temblar las plataformas de nuevo, sino que también está consolidándose como artista visual. Con unos videoclips cada vez más cuidados, se fundió en halagos en su último single, que tuvo una compañera de lo más especial:

Conoce a Gianluca, la sensación chilena de está reinventando el trap

Javiera Mena cambiaba su habitual electropop para adentrarse en los loops oscuros de Yin Yang, en un tema que ha vuelto a convertir al chileno en toda "una estrella de internet". Porque, aunque puede que no sea de su agrado , el foco está puesto sobre él y su generación online. Porque vienen más fuertes -y con más música- que nunca.