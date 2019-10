5 de 11 En el videoclip de You Should See Me In a Crown la joven Billie Eilish se convierte en una queen arácnida y su look puede ser tu disfraz perfecto para la fiesta de los muertos. Solo tienes que hacerte con una corona, arañas de mentira (si no te atreves con las de verdad) y una camiseta y pantalón blancos. Eso sí, tendrás que aprender a fingir el flow de la cantante, ¡y eso no es nada fácil!