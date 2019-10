Cristina Castaño lo peta en redes recordando su pasado musical en ‘Al salir de clase’

Los tbt de redes sociales nos permiten ponernos nostálgicos y recordar momento que quizás habían pasado al olvido. Cristina Castaño nos ha trasladado casi dos décadas atrás para recordarnos su paso por Al salir de clase, esa serie juvenil por la que pasaron gran parte de los actores jóvenes de toda una generación.

“De cuando hacía de Lydia en Al Salir de Clase y cantaba en el CBC. Que rima con tbt. En viernes. Lo sé. Estoy mu loca”, escribía la actriz junto a un fragmento de una de las escenas de la mítica serie.

Fue una de las habituales entre 2000 y 2002 y llegó a rodar 318 episodios. Allí pudimos verla desarrollar dos de sus grandes facetas, la de actriz y la de cantante.

En la música todavía le quedan asignaturas pendientes. Su madre cantaba y su padre tocaba el piano y es algo que siempre ha estado presente en su vida. La hemos podido ver como solista junto a Carlos Núñez. Ha cantado con Momo Cortés. Ha protagonizado musicales como Fama o Cabaret e, incluso, en 2001 se pasó por el Festival Viña del Mar.

Pero, de momento, lo que no ha hecho es grabar un disco. Eso sí, no lo descarta porque se ve capaz y sería uno de sus sueños cumplidos. De momento no se ha dado la oportunidad. La interpretación se ha llevado casi todo su tiempo.

Muchos asociarán su cara por siempre a su personaje de Judith en La que se avecina, pero tiene muchos registros, aparte de la comedia, como ha demostrado con su última serie, Toy Boy, un thriller erótico en el que nos ofrece otra cara muy distinta a la de la psicóloga trastornada.

Este guiño al pasado nos ha hecho recordar que tenemos una cantante en potencia esperando una oportunidad. Ya veremos si encuentra el momento para grabar un single, seguro que acabaría teniendo repercusión. Desde luego no sería la primera ni la última actriz que prueba en este terreno.