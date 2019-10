Adiós, OT 2018: Los ex-triunfitos ya tienen nuevos nombres artísticos

HOLA ME HE CAMBIADO EL @ AHORA SOY ADULTO Y TENGO FRÍO SIN VERIFICACIÓN PERO VOLVERÁ NO SE PREOCUPEN ESPERO QUE NO SE VAYAN DE AQUÍ. AHORA SOY @davezulueta_ @davezulueta_



Y siempre estaré orgulloso de formar parte de operación triunfo, nunca lo dudéis. pic.twitter.com/R96Vq4KNVK