Cardi B no puede evitar llorar al recibir el ‘Diamante Titanic’

Los raperos van de duros y chungos hablan en sus canciones de peleas, armas, drogas y sexo sin compromiso… pero hay que reconocer que algunos son más blanditos y tiernos que el más ñoño del mundo. Y hablo con conocimiento de causa que no hay más que ver las imágenes del 27 cumpleaños de Cardi B.

Su marido estaba con ella y le hizo el gran regalo de la noche. Se lo entregó como si de un plato de comida se tratara y cuando abrió la tapa (que tenía una rosa en la parte de arriba) desveló la millonada que se había gastado en un anillo con un diamante en forma de corazón. “Diamante Titanic”, lo llamó Offset.

Ella no pudo evitar soltar alguna que otra lagrimita y se puso en manos de su marido que no dudó en colocarle el anillo. Y mientras lo hacía, veíamos el juego de brillos que se formaba con las joyas que llevaba él, la manicura de ella y la nueva adquisición.

Y es que esto de las joyas parece que es una gran afición en la casa. No sólo las luces ellos. Poco antes publicaba un vídeo de su hija Kulture en la que, con apenas un año, la podemos ver llena de oro por todos lados, por no hablar del móvil. Sin duda, una niña a la que no le falta de nada (material por lo menos).

Está claro que la rapera ha llegado a los 27 como poco podría haber imaginado hace unos años. Casada, con una hija y con el éxito que le ha dado un buen estatus de vida.

Y encima, no le faltan las palabras bonitas y el apoyo de su marido: “Mi mejor amiga, el amor de mi vida, mi ángel de la guarda, la mamá de KK… este día es tu día especial. Te amo, feliz cumpleaños. No sólo yo y la familia, el mundo te ama”, le escribía en redes junto a un vídeo que recordaba algunos de los buenos momentos de la pareja con Alicia Keys y Drake cantando Unthinkable.

Ante tal aluvión de sorpresas, no es de extrañar que ella dejara claro lo importante que es su marido para ella pese a las crisis a las que hayan tenido que enfrentarse. En otro vídeo veíamos cómo mostraba el tatuaje en el que podemos leer su nombre. Está claro que, entre ellos, hay química y llevan todo el fin de semana derrochando complicidad celebrando el cumple.

Ahora, toca enfrentarse a los 28. Esperamos que le vaya igual de bien.