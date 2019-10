Andrea Duro se declara a su Joker convertida en Harley Quinn

Andrea Duro cumple este 14 de octubre 27 años pero este fin de semana ya ha podido celebrarlo gracias a su chico, el modelo Juan Betancourt. Ya les hemos visto este verano de lo más cómplices durante sus vacaciones y parece que su complicidad no hace más que crecer.

Le ha organizado a la actriz una fiesta sorpresa tematizada. Ahora que todo el mundo habla de Joker por la peli de Joaquin Phoenix, se ha caracterizado como él y ha convertido a su chica en Harley Quinn. Y la verdad, hacen una buena pareja. Parecía un adelanto de Halloween.

Y entre risas y risas, no han faltado las declaraciones de amor de uno y otro lado. “Feliz cumpleaños Andrea Duro, gracias por ser como eres pero, sobre todo, gracias por como soy yo cuando estoy contigo”, escribía él en sus redes.

Una declaración de amor pública que ha tenido respuesta. “Me emociono solo de pensar en la suerte que tengo de tener a tanta gente maravillosa a mi lado. Gracias Juan Betancourt por el mejor cumpleaños de mi vida. Pero, sobre todo, gracias por todo el amor que me das… Tú has sido la mejor elección de mis 27. A todos los que estuvisteis conmigo, gracias también. Por ser mis amigos y mi familia. No sabéis lo que todos significáis para mí”, compartió en redes.

Han compartido varias fotografías que nos dejan claro lo bien que se lo pasaron. “Organizaste la mejor fiesta sorpresa del mundo. Los 27 han sido el mejor año de mi vida y cerrarlos con un fiestón pues no está nada mal. Mañana llegan los 28… me conformo con que todos os quedéis conmigo siempre, porque gracias a vosotros soy la persona que soy. With love Harley Duro”, terminaba diciendo en una clara exaltación de la amistad.

No han tardado en llegarle multitud de felicitaciones vía Instagram.

