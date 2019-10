¿Qué importancia tiene el estilismo de los artistas?

Cuando admiras a un artista, sueles imitar su forma de vestir (o al menos, lo intentas). Algunos se caracterizan por un look muy marcado e incluso llegan a crear tendencia; otros, en cambio, parecen no darle mucha importancia a su imagen. Con motivo de Los40 Music Awards 2019 hablamos con dos expertas en moda y estilismo para analizar los looks de Rita Ora, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Sam Smith y Ed Sheeran, nuestros 5 nominados a Artista o Grupo del Año Internacional en Los40 Music Awards 2019.

Ila Cheyenne es estilista, personal shopper y modelo internacional con más de 20 años de experiencia y pionera en el desarrollo de producciones 100% sostenibles. Estela Benítez es la estilista de Vetusta Morla y también ha diseñado los estilismos de artistas como Zahara, Miss Caffeina, Paradise Phantoms o Camela, entre otros.

LAS EXPERTAS HABLAN ¿Qué importancia tiene la forma de vestir en un artista musical? Estela Benítez: “Es un elemento fundamental más de todos los que envuelven al artista; tiene tanta importancia como las luces o el sonido, por ejemplo. El estilismo es una forma exterior de mostrarse. Es básico y fundamental para un artista. Aun así, en España falta cultura de estilismo en la música. En EEUU, en cambio, un músico crece con esa cultura”. Ila Cheyenne: “Mucha, pues el artista transmite toda una cultura y forma de ver la vida tanto a través de su música como de su imagen y sabe que llega a millones de seguidores. Siempre depende de la ocasión, no es lo mismo el día a día que una alfombra roja o un concierto, donde prima la comodidad para moverse o cantar. ¿El estilismo de un artista tiene que ser afín a su estilo musical? Estela Benítez: “Sí, es súper importante escuchar la música y a partir de ahí definir la imagen; pero están los que tienen tanta personalidad que pueden hacer lo que quieran porque ya son iconos de la moda o la música. En cualquier caso, un trapero no puede vestirse como un rockero, por ejemplo. Personalmente, cuando trabajo con alguien, primero escucho sus temas y luego pienso en cómo ayudarle con su imagen”. Ila Cheyenne: “No necesariamente, pero casi siempre uno influye sobre el otro. Los solistas suelen llevar estilismos más o menos similares mientras que en un grupo cada componente suele tener su estilo”.

Las dos expertas en moda y estilismo nos dan las claves para conseguir el look de Rita Ora, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Sam Smith y Ed Sheeran, nuestros 5 nominados a Artista o Grupo del Año (Internacional) de Los40 Music Awards 2019. Además, analizan sus estilismos habituales y nos cuentan qué relación tiene su música con su forma de vestir. ¡No te lo pierdas!

¿Cómo visten nuestros nominados? Y claves para conseguir su look

Miley Cyrus

Miley Cyrus, durante el desfile de Tom Ford en Nueva York el pasado mes de septiembre. / Photo by Pierre Suu/GC Images

Estela Benítez: “Quizá para deshacerse de aquella imagen de niña Disney, ha optado por el otro extremo: un estilo muy sexy y atrevido. Creo que interpreta un personaje a nivel musical y estético, el de popstar, que ella no es así en la realidad; quizá su imagen sea un pelín exagerada en relación al estilo musical que la caracteriza”.

Ila Cheyenne: “Sensual por naturaleza, suele llevar transparencias y grandes escotes (pecho y espalda). No es de grandes complementos pero, si los lleva, lo hace estratégicamente (según dónde quiere que vayan las miradas).

Para conseguir el look de Miley Cyrus, dale un toque sexy a un traje de corte masculino pero no te pongas ni blusa ni lencería debajo, ¡luce escote! Y si en vez de americana es un chaleco extra largo, ¡mejor!”.

Jonas Brothers

Jonas Brothers, look colorista, bombers y capas de prendas. / Promocional.

Estela Benítez: “Su equipo de estilistas trabaja mucho la combinación entre los tres componentes y consigue muy buenos looks, muy a la moda y dentro de las tendencias actuales, no necesariamente acordes con su música. Creo que han querido dejar claro que son más mayores y que han madurado a todos los niveles”.

Ila Cheyenne: “Si quieres vestir como Jonas Brothers, ellos suelen optar por las superposiciones de prendas (camisa sobre camiseta), cazadoras bomber actualizadas y mezcla de estampados e inspiración 70s. En la alfombra roja, elegancia dandy (traje de tres piezas) e incluso pajarita”.

Rita Ora

Rita Ora, más es más. Con total look en rojo, la cantante de Let you love me llegaba el pasado mes de septiembre a un evento de moda en París. / Photo by Pierre Suu/GC Images

Estela Benítez: “Su estética es muy pura, todo está muy cuidado; se nota que le encanta la moda; a pesar de ser británica, Rita Ora es muy diva norteamericana y se notan las influencias de Gwen Stefani y Beyoncé en sus looks; al igual que su música, su imagen es muy ecléctica”.

Ila Cheyenne: “Eclética es la palabra que mejor la define: según la ocasión (o el humor con el que se levante, quién sabe), así se viste. Apuesta por colores fuertes y el “más es más”. Si quieres un look a lo Rita Ora, combina un vestido con medias del mismo estampado, añade volantes a cuello y mangas; y si te decantas por la tendencia neo grunge-gótica, no te olvides del rosario, las medias de liga y añadir algo de rejilla. ¡Y apuesta todo al negro!”.

Sam Smith

Sam Smith, con traje unisex y botas con plataforma. Fotografiado en Londres el pasado 9 de octubre en los premios Attitude, donde ganó el galardón a Persona del año. / Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images

Estela Benítez: “Su imagen es andrógina y ambigua; le gustan los trajes elegantes para ciertas ocasiones pero su rollo transgresor sí tiene que ver con su música. Trabaja mucho sus looks con zapatos de plataforma; se lo piensa mucho y su música es electrónica y muy fina con lo cual, concuerda perfectamente con su forma de vestir”.

Ila Cheyenne: “Para conseguir el look de Sam Smith, maquíllate los ojos con sombras (sobre todo metalizadas) o con eye liner y no olvides el esmalte de uñas. Combina alguna blusa de tu madre (estampada, de encaje o transparencias) con un traje y atrévete con unos botines de tacón (si son blancos mejor, el must de la temporada). Añade unas gafas de sol con cristal de color”.

Ed Sheeran, con camisetas superpuestas en un festival húngaro el pasado mes de agosto. / Didier Messens/Redferns

Ed Sheeran

Estela Benítez: “Si cierras los ojos mientras le escuchas, no te imaginas que la persona que está cantando es así: él elige una imagen muy sencilla incluso encima del escenario y su estilo es un poco grunge, de los noventa, cuando en realidad su música es más pop”.

Ila Cheyenne: “Lleva zapatillas deportivas con todo, incuso con traje; es de colores básicos (negro y blanco) y añade el toque de color con una sobrecamisa (si es tipo leñador, de franela y cuadros, mejor, a lo grunge); despéinate el pelo y añade gomina en las puntas para lograr el look de Ed Sheeran.