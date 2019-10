De Zara Larsson a Lewis Capaldi, o lo que es lo mismo, del 40 al 1 en vídeos

Esta semana la lista empieza y acaba con artistas foráneos. En el 40, y como farolillo rojo, tenemos a la sueca Zara Larsson con Don't worry bout me, y en el puesto de honor a Lewis Capaldi con Someone you loved. Así comienza también, por tanto, el repaso en vídeo que tienes sobre estas líneas. En él recorremos las 40 posiciones del chart a través de sus clips, recordando, antes de nada, la canción que esta semana nos ha dejado: De la Tierra hasta Marte, de Alfred García. Su salida ha dejado hueco al nuevo single de Taylor Swift, You need to calm down, única novedad. Dale al play y disfruta.