Lali: “Tini es una artista en crecimiento y me encantaría hacer algo con ella”

Lali Espósito ha visitado esta semana la capital madrileña y su primera parada, como no podía ser de otra manera, ha sido LOS40 Global Show. Tony Aguilar ha recibido al torbellino argentino para hablar de su próximo trabajo, concretamente de la canción con la que da el pistoletazo de salida a una nueva era en su carrera como artista.

Videoclip oficial de 'LALIGERA', de Lali

"Me encuentro en una tapa muy bonita", dice la cantante en el programa de LOS40. "Hay gente que le tiene miedo al concepto del cambio. La mayoría de los seres humanos cuando encontramos una zona de confort nos abrazamos a eso y termina siendo algo que repetimos mucho tiempo. Por mi personalidad no soporto una misma estructura, una misma Lali…necesito mostrarme diferente, trabajar con otra gente y este nuevo disco lo inicié de una manera genuina, pero también pensada. Es una mezcla que me va haciendo sentirme una nueva Lali".

Con LALIGERA, la carta de presentación de su cuarto álbum, Lali coge un nuevo camino, sin dejar el pop, pero dejándose arrastrar por los adictivos ritmos del trap. "Es el primer single de esta nueva etapa, pero curiosamente es una canción que habla del barrio en el que crecí. Me emociona mucho volver a mi lugar", explica. "Es un trap fusionado con pop. La hice en Los Ángeles, con Timbaland, y salió esta canción tan cool".

Lali y Tini, ¿amigas o enemigas?

Siempre ha existido una rivalidad entre Lali Espósito y Tini Stoessel, al menos eso han asegurado siempre muchos medios de comunicación y ese fandom más radical que está empeñado en comparar a la una con la otra y viceversa. ¡Pero nada más lejos de la realidad!. Entre las cantantes argentinas existe mucha complicidad. Así se pudo ver recientemente en el Festival Únicos y así lo ha vuelto a demostrar Lali con las palabras que le ha dedicado a su paisana en LOS40 Global Show.

"Hay algo muy natural entre nosotras. Entiendo que somos argentinas, mujeres y hacemos pop, pero confrontar es algo 'vintage' que no sirve para nada. Las comparaciones atrasan y no traen nada bueno", afirma la intérprete de Ego. "Al que quiera inventar cierta rispidez le invito a que disfrute de ambas. Tini es hermosa, canta increíble y no paro de cantar su hit Fresa. Hay una hermandad lógica entre nosotras que tendría que transmitirse al público".

Y mucho ojo a esto último que dice Lali: "Deberíamos hacer una colaboración juntas. Tini es una artista en crecimiento y me encantaría hacer algo con ella". ¿Dueto a la vista entre las dos estrellas argentinas?

Si quieres ver la entrevista completa de Lali en LOS40 Global Show…¡dale al play!