Taylor Swift, Jonas Brothers y Tones And I, destacados esta semana en la lista

Esta semana los artistas foráneos han sido los encargados de meterle emoción a la lista. Empezando por el británico Lewis Capaldi, que ha recuperado el número uno con Someone you loved. Los estadounidenses Jonas Brothers siguen haciendo de las suyas. No solo mantienen su doblete, sino que Sucker sigue ostentando el récord de permanencia (ya 29 semanas con nosotros).

La subida más fuerte la ha protagonizado la australiana Tones And I, que trepa nada menos que diez posiciones con su tema Dance monkey hasta quedarse en el #24. En estos tiempos convulsos se agradece una canción tan divertida, que está siendo un éxito global: número uno en Reino Unido y casi toda Europa continental. En su país es el single que más semanas ha estado en el número uno (diez) de la historia.

Otra destacada es Taylor Swift, que regresa a la lista como entrada más fuerte con You need to calm down (#30). Es la única novedad de la semana. Si quieres ponerte al día de lo más relevante, mira el vídeo que encabeza estas líneas.