Ya sabemos quién será el hada madrina de Camila Cabello en ‘La Cenicienta’

Hay historias que nunca pasan de moda y, por muchas adaptaciones cinematográficas que salgan, seguimos viendo una y otra vez. Sin lugar a dudas, La Cenicienta, es una de ellas. Hemos visto más de una decena de películas inspiradas en el famoso cuento de los hermanos Grimm, pero parece que Hollywood no se cansa de producir nuevas versiones.

La próxima que veremos, tal y como os comunicamos hace unos meses, será una versión musical protagonizada por la mismísima Camila Cabello. La cantante de Havana, asumirá su primer papel protagonista en el mundo del cine, dando vida a esta princesa. Pero este musical no tiene nada que ver con Disney, sino que se trata de una producción de Sony.

Pues bien, ya sabemos quién dará vida a la maravillosa Hada Madrina. Tal y como ha asegurado The Hollywood Reporter, será el actor Billy Porter quien dé vida a esta nueva versión de aliada de la protagonista.

El actor, que se llevó este año el Emmy a mejor actor principal de una serie dramática por su papel en Pose, tendrá que cantar en la película –no olvidemos de que se tratará de un musical-. Pero esto no es nada nuevo para él, ya que ha estado gran parte de su carrera trabajando en Broadway. Vamos, que no se nos ocurre un Hada Madrina mejor.

Sin lugar a dudas, se trata de una gran apuesta por Sony por la diversidad, al coger a un hombre negro homosexual para hacer este papel. ¡Bravo! Cabe recordar que Billy Porter es uno de los mayores activistas LGTBQ de la industria del cine.

Además, también se sabe quién será la malvada madrastra. El papel recaerá en Idina Menzel, una famosísima actriz de Broadway que pone la voz a Elsa de Frozen. Vamos, que seguro que has escuchado su versión de Let It Go.

La película estará dirigida por Kay Cannon, la misma que estuvo detrás de las películas de Dando la nota. Vamos, que tiene experiencia en esto de hacer musicales.

Camila Cabello ha hablado por primera vez de su papel como Cenicienta en Hits Radio: “Va a ser realmente genial. Me encanta. Quiero decir, todavía está en proceso, pero estoy muy entusiasmada. Quiero ser una princesa Disney mucho más de lo que crees”.

Tendremos que esperar para ver esta nueva versión del cuento. ¿Tenéis ganas?