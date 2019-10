La primera y única autobiografía de Elton John viene cargada de escandalosas confesiones

Este 17 de octubre llega a las librerías Yo, la primera y única autobiografía de Elton John. Se publica de manera simultánea en todo el mundo y recoge “un retrato sincero, alegre y profundo del compositor y cantante con la más larga y exitosa trayectoria musical de la historia”, asegura su editorial.

“Lo mejor del rock and roll es que alguien como yo puede convertirse en una estrella”. Son palabras del autor que ya sienta las bases de una historia que ha llenado muchos titulares a lo largo de décadas. Ahora ha llegado el momento de saber qué había de verdad o no en todo lo que se decía.

Hay muchos motivos para sumergirse en las páginas de este libro, el primero, conocer la historia de una leyenda de la música que es parte fundamental del pop, pero hay más.

#EN PRIMERA PERSONA

“Fue mi madre quien me hizo escuchar por primera vez a Elvis Presley”. Así comienza a relatar su historia que como esta primera frase ya avanza, tiene la música y la intimidad como columna vertebral. Y lo cuenta en primera persona, lo que hace que, por primera vez, sintamos a Sir Elton de una manera más cercana de lo que podríamos haber imaginado.

/ Val Wilmer/Redferns

Nos relata aquellos inicios en un pequeño municipio a las afueras de Londres donde dio sus primeros pasos un chico tímido con gafa a lo Buddy Holly que se llamaba Reginald Dwight. Ya por aquel entonces soñaba con convertirse en una estrella de pop.

#LOS HITOS DE UNA ESTRELLA

Nos traslada a su primer concierto en Estados Unidos, con solo 23 años, donde sorprendió por su insólito aspecto: un mono amarillo chillón, una camiseta estampada de estrellas y un par de botas aladas. Ya nada volvería a ser lo mismo.

Fue el inicio de una carrera marcada de hitos y no tiene reparos en recordarlos. Habla del rechazo que sufrieron sus primeras canciones, “de la locura que le envolvió cuando era una superestrella que dominaba las listas de ventas mundiales, pasando por sus flirteos con el suicidio, por su amistad con John Lennon, Rod Stewart, Freddie Mercury, Diana Spencer, George Michael, Giani Versace y Lady Gaga, o por su decisión de montar una fundación contra el sida”.

/ Steve Granitz/WireImage

#CONFESIONES ESCANDALOSAS

Aunque hablar de drogas en la industria musical no es algo novedoso, no deja de impactar que alguien como Elton John las aborde de una manera tan directa. Las adicciones le atraparon durante más de una década y en Yo escribe, de manera inspiradora, sobre su proceso de desintoxicación y cómo cambió su vida”.

Como ya adelantamos hace unos días, en estas páginas confiesa que tuvo una etapa en la que su “apetito por la droga era increíble”.

“Pero había algo más en la cocaína que la forma en que me hacía sentir. La cocaína tenía un cierto prestigio. Estaba de moda y era exclusivo. Hacerlo era como convertirse en miembro de una pequeña élite, que secretamente se entregaba a algo atrevido, peligroso e ilícito. Patéticamente, eso me atrajo mucho”, escribe.

/ Robert Altman/Michael Ochs Archives/Getty Images

“John Reid apareció una mañana con la intención de llevarme a rastras a una sesión, y se encontró con que yo seguía despierto desde la noche anterior y tan colocado que tenía alegres alucinaciones en las que bailaba con los muebles de la cocina. Debió de ser durante esta estancia en París cuando decidí afeitarme en mi estado alterado, totalmente fuera de mí, porque me entusiasmé tanto con la idea que me rasuré las cejas además de la barba”. Este es tan sólo un pequeño fragmento que nos deja claro que no se ha puesto demasiados filtros a la hora de confesarse.

#SU VIDA FAMILIAR

Elton John no sólo se centra en las sombras de su vida, también en las luces, que las hay y muchas. Relata cómo encontró el amor en los brazos de David Furnish y se convirtió en padre. “Su voz en este libro es sincera, alegre y profunda, y en él nos habla de su música y de las personas que entraron en su vida, de sus pasiones y de sus errores”, apunta la editorial.

Elton John y David Furnish. / Marc Piasecki/Getty Images

Conocer de primera mano cómo es la vida familiar de un artista no es algo que suceda todos los días y parece que Elton John se lo ha tomado en serio.