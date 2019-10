Martin Garrix, sobre el top de DJ Mag: “No soy mejor dj que Tiesto”

A pocas horas de que comience el Amsterdam Dance Event, Martin Garrix ha concedido una entrevista para Het Parool en el que el dj ha hablado sin pelos el la lengua sobre algunos de los temas más candentes en la música electrónica: la muerte de Avicii, la falta de mujeres djs, el ranking mundial de la revista DJ Mag...

A sus 23 años, el dj y productor neerlandés lleva tres años de manera consecutiva (de 2016 a 2018) siendo proclamado como el mejor dj del planeta gracias al ranking mundial elaborado por la revista DJ Mag. Algo que no está al alcance de todo el mundo pero a lo que Garrix no quiere prestarle demasiada importancia.

"Realmente no me importa aunque sea un ranking mundial. No necesito una lista para hacer lo que realmente quiero. Soy el número 1, sí, con Tiësto varios puestos por detrás mía. Eso no tiene sentido, ¿verdad?. Yo empecé a pinchar gracias a él, no soy mejor dj que él, ahora solamente tengo un mayor hype sobre mí. Y por cierto, hay nombres en esa lista que nunca he escuchado, lo que genera dudas sobre ella. Nunca he animado a nadie a votarme ni lo haré. ¿Si esta lista debería ser eliminada? Si fuera por mí, podría, pero seguirá existiendo. Tiene una gran importancia asociada a ella, sobre todo en Asia. Pero lo que realmente importa es cuántas entradas vendes y si eres capaz de hacer feliz a la gente" explica el joven dj.

En esa lista, por ejemplo, apenas figuran seis mujeres que pinchan habitualmente por todo el mundo. ¿Hay machismo en la música electrónica? "No he contado el número de mujeres presentes en la lista pero seis de cien me parece un número extremadamente pequeño. La escena de la música electrónica siempre ha sido un mundo de hombres. Cuando estudiaba, había nueve chicos y solo una mujer en mi clase. Los djs fueron los que empezaron en este mundo de ordenadores, nerds y trivialidades algo que tal vez no llamaba mucho la atención de las mujeres y que hizo que no tuvieramos ejemplos femeninos. Es una verguenza por supuesto porque es aburrido un mundo solo de hombres. Y algo extraño también porque entre el público si hay un buen equilibrio entre hombres y mujeres" confiesa Martin Garrix durante la entrevista.

Una de las grandes ausencias en este 2019 sea Avicii, tristemente fallecido el pasado 20 de abril de 2018. Garrix no podrá olvidar nunca ese día: "Estaba devastado por su muerte. Era un buen amigo de Tim y a menudo giraba con él. Pude ver que la vida no significaba demasiado para él. Su decisión de parar de hacer conciertos debió de ser difícil pero fue sabia. Hablamos menos desde entonces pero creí que estaba bien. Su muerte hizo mucho daño en la música electrónica pero puso el foco sobre el hecho de que los djs son simplemente personas. Esto también sirve para el resto de personas que trabajan con nosotros. Todos tenemos horarios realmente extraños".

"Después de la muerte de Tim recibí incontables mensajes de otros djs que me decía, "Por favor, Martijn (nombre real de Martin Garrix), ten cuidado". Djs y productores han prestado más atención los unios a los otros y puedes oír a menudo la pregunta "¿Has descansado?". Esto nos ha acercado a todos. Por supuesto no es solo algo físico sino también mental. Es una locura de vida: en un momento estás en frente de cientos de miles de aficionados y al rato estás tú solo en la cama. Esto te va minando. Por fortuna, tengo un gran equipo. Desde entonces mi familia viene más a menudo a verme y estoy casi siempre rodeado de amigos de la infancia. Es bueno, ellos hacen que me preocupe por mí mismo" concluye Martin Garrix.

Si estás por Amsterdam o viajas específicamente al Amsterdam Dance Event, recuerda que el dj va a ofrecer tres shows en diferentes escenarios este próximo sábado 19 de octubre.