Lisa de BlackPink se embarca en un proyecto televisivo

Hace unas semanas, Jennie de BlackPink aseguró a sus seguidores que se venían nuevos proyectos musicales de las chicas muy pronto. Pero la novedad que trae su compañera Lisa ha pillado a todos por sorpresa.

La cantante se convertirá en mentora de la versión femenina del programa chino Idol Producer. ¡Lo que lees! Este talent show instruye a jóvenes chicas aprendices que desean llegar a la final y formar parte del nuevo grupo de idols formado por 9 integrantes. La tailandesa ejercerá el papel de instructora y dará algunas directrices sobre cómo desarrollar el talento de todos estos concursantes.

Cartel de la confirmación de Lisa como mentora en 'Idol Producer' / Soompi

Tal y como informa Allkpop, la anterior temporada de este programa vio nacer a UNINE, un grupo de 9 chicos que fueron seleccionados por los telespectadores. Li Ronghao, Jolin Tsai, Xu Minghao, MC Jin, Lay Zhang y After Journey fueron los mentores que enseñaron sus destrezas a los concursantes.

La noticia de la participación de Lisa en el programa ha pillado por sorpresa a sus seguidores, quienes no tardaron en inundar las redes sociales de mensajes de emoción y ganas por ver a su artista favorita en pantalla. Aunque no es de extrañar que esta producción haya querido contar con nuestra protagonista entre su elenco de mentores, pues además de cantar, sus movimientos han eclipsado a toda la industria.

Pero Lisa no llegará sola a Idol Producer, sino acompañada de un grupo de compañeros que comparten su talento. Se rumorea que Luhan y Lay de EXO compartirán proyecto con la cantante.

Aunque aún no lo hayan confirmado, estamos seguros de que no tendremos que esperar demasiado más para conocer los nombres de los profesores de esta nueva edición, que ya apunta a que se convertirá en una de las más vistas. ¿O acaso no tendrán al ejército de seguidores de BlackPink pegados a la pantalla? ¡Es indudable!

Esta noticia ha llegado después de que los fans del grupo de K-Pop escuchasen las palabras de Jennie de que las chicas están manos a la obra con un nuevo proyecto. "Se viene nueva música muy pronto", aseguró en la Semana de la Moda de París. Y no solo eso, sino que se dispararon los rumores de colaboración con Cardi B tras coincidir y posar juntas en el evento.

Tendremos que esperar para saber qué ocurre con lo nuevo de BlackPink durante la participación de Lisa en el talent show chino. Y tú, ¿tienes ganas de verla en pantalla?