Este es el gravísimo error que cometes al tirar el líquido del yogur

Hoy en Anda Ya hemos querido tratar un tema que siempre apasiona a las masas, el fascinante mundo de la alimentación. Y todo esto tiene motivo, el 16 octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación.

En este día en el que se busca concienciar a la población sobre el problema alimentario mundial y conseguir fomentar las dietas sanas y equilibradas en todo el planeta hemos querido rescatar algunas curiosas de esas que nos gustan. Los alimentos son todo un mundo por descubrir.

Entre las curiosidades de la comida, las hay de todo tipo, empecemos por un clásico que ya está bastante extendido para ayudar a los despistamos. Nos adentramos en el mundo de los huevos.

En ocasiones nos surge la duda de si los que tenemos en la nevera los compramos el día anterior, o el mes pasado, y esto puede provocar que desperdiciemos alimentos. Con algunos es fácil intuirlo, pero con los huevos puede ser algo más complicado.

Un remedio de abuela es colocarlo en un vaso de agua, si flota significa que no está fresco, esto tiene una explicación, los gases que se acumulan dentro del huevo hacen que suban. Además, y como dato, si alguna vez os habéis fijado en esas manchitas rojas que tienen y os habéis asustado, no tenéis que hacerlo, son vasos sanguíneos que sea han roto y no afectan en absolutamente nada.

Los yogures son otro gran desconocido, al parecer llevamos años haciendo mal algo que puede ser muy beneficioso para nosotros. Cuando abrimos el envase de este alimento solemos tirar el liquidillo que contiene, pero esto es un gran error, contiene nutrientes que resultan muy beneficiosos para nuestra salud.

Otro líquido que es muy valioso es el agua de coco. Aunque la caída de esta fruta tropical mata a más personas que los tiburones, también salvan muchas vidas, este alimento fue utilizado como sueros en la Segunda Guerra Mundial.

Para acabar existe otro gran súper alimento, además de saciar el hambre y ser muy recomendable en las dietas, las manzanas son perfectas para limpiar y aclarar nuestros dientes, y todo esto gracias al ácido que contienen.

Para poner a prueba a nuestros oyentes les hemos preguntado algunas de estas curiosidades sobre la comida, si quieres ver si tú superarías nuestro ‘Verdadero o falso’ ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y diviértete!

