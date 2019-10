Lewis Capaldi, todo un experto en Tinder

Lewis Capaldi ha traspasado todos nuestros corazones. Prueba de ello es que haya ocupado la primera posición de la Lista de LOS40 en dos ocasiones, y esto no es ninguna casualidad. Pero el intérprete de Someone You Loved ha expandido su conquista hasta llegar a Tinder y claro, allí tampoco hay quién se resista.

El cantante ha compartido su experiencia en esta plataforma para ligar, y ha aprovechado para dar un consejo a todos los usuarios que intentan encontrar a su media naranja (¡o a pasarlo bien!). No, no eres el/la único/a. Los artistas también se las buscan para ligar a través de la red.

El escocés anunció su búsqueda del amor en Tinder e hizo match con Jimmy, una estudiante de Exeter a la que decidió invitar a su concierto en Nueva York junto a su amiga. Aunque no ha dado más detalles de cómo fue su cita, estamos seguros de que las vibras del cantante encajaron a la perfección con la joven.

Lo cierto es que no es la primera vez que Lewis habla públicamente acerca de su aparición en Tinder. Ya lo hizo en abril de este año en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram en el que asegura que sí, tiene Tinder, pero que había algunas personas han intentado hacerse pasar por él.

¡Vayamos al grano! ¿Cuáles son los consejos que da el cantante para triunfar en el ligoteo internauta? ¡Atento/a!

El primero de ellos es que debes inventarte una buena presentación para iniciar la conversación con tu posible futura cita. No te olvides de la originalidad... ¡pero sin pasarse! Una vez que concertáis la quedada, el siguiente consejo del cantante es que seas aventurero/a. Piensa en el lugar en el que disfurtaréis de vuestra bonita velada y, por supuesto, sé tú mismo/a.

Y, ahora, sigue leyendo para conocer los consejos de Capaldi sobre lo que debes y no debes hacer con respecto a tu foto de perfil. Lo primero, ¡quítate las gajas de sol! La otra persona quiere verte con claridad y no suponer qué cara se esconde bajo esos dos cristales negros gigantes. Además, una buena opción es añadir una junto a tu abuela o abuelo. ¡Dosis de ternura!

Presentarte con una biografía original también te da muchos puntos, así como también lanzarte a hacerle preguntas a la chica o el chico al que quieres conquistar. ¡Toma la iniciativa!

Llega la hora de la verdad. Has conseguido esa esperada cita y tus nervios no te dejan pensar con claridad. ¡No te preocupes! Lewis Capaldi trae la solución. Lo primero que te aconseja es que lances piropos, pero sin pasarse. A la otra persona siempre le complace escuchar bonitas palabras por tu parte. Así como también le gustaría conocer tus talentos. ¿Por qué no? Eso sí, asegúrate de guardar la compostura y dar una imagen de una persona educada y coherente.

Si sigues al dedillo todos estos consejos del cantante, tu triunfo en Tinder está más que asegurado. Solo necesitas ponerte manos a la obra y conseguirás esa cita en cuestión de minutos. ¡A por él/ella!