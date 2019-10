Sweet child o'mine de Guns N' Roses, primer vídeo de los 80 con mil millones de visitas

Guns N' Roses acaban de entrar por segunda vez en el podio de canciones del siglo XX que han conseguido superar la barrera de los 1.000 millones de visitas en Youtube gracias a Sweet child o'mine.

Hace algún tiempo el grupo consiguió todo un hito histórico al ser la primera canción de los 90 en superar ese hito con November rain (que ya ronda los 1.300 millones).

Su marca fue batida el pasado mes de julio cuando Queen consiguió que Bohemian Rhapsody pasara a ser la canción más antigua en contar con 1.000 millones de reproducciones.

Teníamos una canción de los 90, una de los 70 y nos faltaba una de los 80. Y la ganadora absoluta ha sido Sweet child o'mine, el clásico himno de Guns N' Roses que fue publicado dentro de aquel masivo Appetite for Destruction en 1987.

Youtube nacio hace casi una década y media como un portal multimedia pero nadie sospechaba que se iba a convertir en uno de los puntos neurálgicos para el consumo de la música del siglo XXI. Poco a poco los clásicos del siglo XX se van haciendo un hueco entre los vídeos más vistos de todos los tiempos de esta plataforma.

Muy pronto el podio podría pasar a ser Top 5 ya que Nirvana con Smells like teen spirit y Zombie de The Cranberries se encuentran a poco más de 30 millones de reproducciones de entrar al club de los 1.000 del siglo XX.

En su día, Guns N'Roses arrasó en ventas, y sus fans aún se mantienen al pie del cañón con la esperanza de que algún día regresen por todo lo alto con un disco a la altura de su fama.

A Guns N' Roses solo le queda colocar Welcome to the jungle entre los más vistos para que sus tres vídeos más icónicos (a algunos les gustarán más Don't cry, Garden of Eden, Yesterdays o Estranged) estén dentro del top de los tops.