El regreso de Echosmith se llama Lonely generation

Hay bandas que arrasan con un primer éxito y luego desaparecen del mapa. Se podría pensar que Echosmith entra en esa categoría de one hit wonders, pero han demostrado que no están ni cerca de serlo. Sí, reventaron las listas mundiales con Cool kids y la repercusión de sus siguientes singles fue menor. Pero resulta difícil tocar el cielo con las manos dos veces para una banda novel.

Bright, Come Together, Talking dreams, Over my head o Future me fueron sus siguientes intentos de lograrlo. Por el camino se ha quedado uno de los cuartro hermanos Sierota y ahora la joven banda de Los Ángeles está formada por Sydney Sierota (vocalista y teclados), Noah Sierota (bajo y coros) y Graham Sierota (batería).

Sin renunciar a su caracterísitico sonido, Echosmith regresan renovados y con ganas de estrenar su propia compañía discográfica, Echosmith Music, fundada en 2018 bajo el paraguas de Warner Music.

Lonely generation es el nombre del que será su segundo álbum de estudio compuesto por 12 canciones del que la banda ha rodado 12 videoclips bajo la dirección de Danny Drysdale, habitual colaborador de The Killers.

En este vídeo, como sucederá en los 11 restantes que ilustran el resto del repertorio, Echosmith presta especial atención a una sociedad consumida por las nuevas tecnologías.

El próximo 10 de enero de 2020 se pondrá a la venta Lonely generation con el que la familia vuelve a unir sus talentos: "Somos una banda pero primero somos una familia, lo cual es algo raro. Aprendemos y evolucionamos juntos. Este diso está tratando de cuidar de todos, a la vez que credemos y experimentalos la alegría y los dolores de cabeza de la era de Internet" explica Noah Sierota en la nota de prensa que acompaña al lanzamiento.

Este es el listado de canciones de Lonely generation.

Lonely Generation

Diamonds

Untitled

Shut Up and Kiss Me

Stuck

Last Forever

Everyone Cries

Scared to Be Alone

Lost Somebody

Love You Better

Follow You