¿Con qué canción debería ir Blas Cantó a Eurovisión 2020? LOS40 y el propio Blas responden

Aunque se muestra prudente a la hora de hablar de su candidatura, Blas Cantó sí que nos confirma que representará a España en el Festival de la Canción con un tema completamente en castellano. "Yo soy In Your Bed y también Él No Soy Yo, pero tengo claro que en estos momentos de mi carrera el idioma que me define es el castellano y así es como será mi canción para representar a España en Eurovisión”