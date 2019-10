Katy Perry - Harleys In Hawaii [2019]

¿Alguna vez has querido protagonizar una película sesentera de motos y playas? Pues Katy Perry lo ha hecho realidad. La artista nos ha presentado Harleys In Hawaii, su nuevo single que llega acompañado de un videoclip de lo más hipnotizante.

Así suena el sucesor de Small Talk, que rompe con el estilo que nos venía trayendo con el resto de sus temas. Eso sí, cumple con la estética hippie, retro y sesentera que adelantaba en unas publicaciones en las redes sociales.

Katy Perry se convierte en una motera que viaja por Hawaii, disfruta del sol sobre la arena de la playa, se deja llevar por la música en un karaoke y comparte momentos muy hot con su chico. Vamos, que la cantante sabe cómo vivir la vida.

Harleys In Hawaii forma parte de la nueva era de la artista, que da paso a unos sonidos pop de lo más chill cuyos beats juegan con tu mente. Eso sí, como mencionamos en líneas anteriores, rompe con lo que veníamos escuchando en temas como Small Talk y Never Really Over. Eso sí, todo apunta a que este tema será el tercer sencillo de su próximo álbum de estudio, que sucederá al publicado en 2017, Witness.

Sea como sea, no cabe duda de que esta canción sonará, y mucho, en los auriculares de todo el mundo. De hecho, en tan solo unos minutos, su videoclip ha superado las 131.000 visualizaciones. ¡Wow!

Esta canción de amor se ha convertido en la fantasía de millones de personas alrededor del mundo. Playa, motos, tu media naranja, amigos y música. ¿Alguien da más?

¿Cuál será el próximo adelanto de la nueva era de Katy Perry que escucharemos? ¿Seguirá esta estética hippie, sesentera y retro? ¡Tendremos que esperar para saberlo! De momento, asegúrate de aprenderte la letra de Harleys In Hawaii y dejarte llevar por sus ritmos chill y pop.