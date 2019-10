Jordi Cruz, desquiciado con Vicky Martin Berrocal en Masterchef: “Sigue así y te prometo que te vas”

Jordi Cruz explotó ayer en 'Masterchef Celebrity 4' frente a la actitud de desinterés y mofa de Vicky Martin Berrocal.

La diseñadora entregó un plato incomestible al jurado, por el que no había ni perdido el tiempo ni en pelar una naranja para que se la comieran.

Pero esto solo fue la gota que colmó el vaso para el juez que aseguró que llevaba "tres pruebas mirándote y comer en una cocina está muy mal visto y lo haces, reírte cuando no toca tampoco me gusta pero que vengas y hagas esto... "

Por eso, cuando Vicky quiso excusarse por la elaboración que les había presentado, Jordi la cortó en seco: "Calla. Te voy a poner en situación porque no te estás enterando. Siempre hemos dicho que los celebrities nunca recibiréis un trato singular por el mero hecho de ser famosos. No me interesa absolutamente nada de lo que me tengas que contar: no hay idea, no hay motivación alguna en este plato. Esto es una ofensa terrible a mi oficio".

Para añadir que si seguía así "te prometo que hoy te vas". La aspirante aceptó la crítica y guardó silencio.

En la última prueba se esforzó y entregó un plato que convenció al jurado y con el que Cruz se relajó: "Ahora sí veo algo más de interés en quedarte".