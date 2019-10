Paul Giamatti: “Solo soy un actor que hace lo que le piden”

Paul Giamatti (New Haven, 1967) es uno de esos actores que ha conseguido mezclar con absoluta normalidad papeles en cintas indies como American Splendor o Entre copas con personajes en largometrajes como The Amazing Spider-Man 2 o Esta abuela es un peligro. Aunque su ritmo de trabajo no baja de las dos o tres películas por año, Giamatti lleva desde 2016 encarnando a Chuck Rhoades, un fiscal de Nueva York con una moralidad un tanto difusa (por no decir inexistente) en Billions, la serie de Showtime que se emite en España a través de Movistar + y que ha renovado para una quinta temporada.

Aprovechando el paso del actor por Madrid pudimos charlar un rato con él acerca de la renovación de la serie, de la profesión de actor y de una carrera que ya dura treinta años.

P: Se ha anunciado que Billions se renueva por una quinta temporada, ¿qué podemos esperar de lo que está por venir en la serie?

R: Es terrible lo que voy a decir y me sabe mal pero lo cierto es que no lo sé. ¿Tú has visto la cuarta temporada?

P: No, no he tenido tiempo para revisar todos los capítulos

R: La temporada entera ha tenido un estilo muy diferente a las demás. En un momento dado Chuck y Bobby nos hemos convertido en una suerte de aliados, mi matrimonio está en otro punto muy diferente... Así que te puedo contar donde hemos dejado las cosas ahora, pero lo que está por venir realmente no lo sé porque me imagino que quieren darle la vuelta a todo una vez más que es lo que siempre hacen (los guionistas).

P: Entonces qué es lo que te gustaría a ti que pasara si tuvieras la capacidad de influir

R: Creo que no es algo que yo deba decir porque los escritores siempre van a encontrar algo mucho mejor de lo que yo nunca pudiera llegar a imaginar. Hay cosas que han sucedido con el personaje en esta temporada que he disfrutado mucho y que espero que continúen, pero es simplemente una cosa tonal que han encontrado para él. Aparte de eso seguro que encuentran algo que a mí ni se me pasa ahora por la cabeza.

P: ¿Es complicado para un actor conseguir mantener un personaje fresco e interesante durante cinco temporadas de una serie?

R: Sí, es algo muy raro. No es tan complicado porque al final estos tíos (los guionistas) consiguen que el personaje se mantenga fresco. No puede uno mantenerse siendo una persona horrible durante todo el tiempo (se ríe). Es realmente complicado porque en las películas si he sido personajes terribles, pero es algo que se termina y desaparece, algo mucho más limitado. Al final los responsables consiguen mantener al personaje fresco porque, de repente, ya no es tan horrible como parecía.

P: Con noticias que todos los días hablan de renovaciones, de la aparición de nuevos operadores en el mundo del audiovisual, de audiencias millonarias, ¿te sientes más presionado ahora que lo que podías sentir en la primera temporada?

R: No, no me siento más presionado. Me imagino que los que escriben la serie si lo sentirán y que sienten esa presión porque se mantenga interesante y que siempre vaya hacia arriba. Ellos sí lo sentirán, no lo sé, yo solo soy un actor y hago lo que me piden que haga.

P: Pongámonos en el lado pesimista y pensemos que no hay una sexta temporada de Billions, ¿cuál sería el final perfecto para Chuck?

R: ¿El final perfecto desde el punto de vista del público o desde mi punto de vista?

P: Puedes decirme ambos

R: Me lo voy a imaginar porque no lo sé. Me imagino que el final perfecto para muchísima gente es que termine en la cárcel y es probablemente lo que mucha gente quiere ver (hace una pausa larga) no lo sé, creo que un final interesante para él sería poder ver como se redime de todas las maldades que ha hecho. La serie podría mostrar eso y sería muy interesante porque haría algo bien por una vez, haría lo correcto por una vez.

P: Acabo de ver Private Life, una película que acabas de estrenar, y que es un pequeño drama indie. Luego tenemos esta producción que es Billions y que es gigantesca, consigue buenos resultados alrededor del mundo. ¿cómo has conseguido mantener siempre el equilibrio entre pequeñas producciones y enormes proyectos a lo largo de toda tu carrera?

R: No lo sé, ha sido mi suerte a lo largo de todos estos años, no es que haya buscado, es que las cosas han salido así. Soy una persona muy afortunada porque la gente cree que puedo encajar en este tipo de cosas así que simplemente ha sido suerte. He sido afortunado.

