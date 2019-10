Las secuelas de Zombieland y Maléfica, los grandes estrenos de cine de la semana

Este viernes desembarca en la taquilla de cine las secuelas Zombieland: Mata y remata y Maléfica: Maestra del mal, la australiana The King y la francesa Retrato de una mujer en llamas.

Además, para los amantes de nuestro cine también llega la española El asesino de los caprichos.

Más fantasía en este remake del clásico de Disney, en el que veremos de nuevo a Aurora y Maléfica, además de nuevas alianzas para luchar contra las amenazas del mundo mágico en el que habitan.

Angelina Jolie (El buen pastor) y Elle Fanning (Día de lluvia en Nueva York) son las protagonistas de esta película dirigida por Joachim Rønning (Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, Kon-Tiki).

Drama cargado de intrigas palaciegas, en el que un príncipe poco interesado con seguir la tradición que le ha de convertir en rey, tiene que aprender a lidiar con todas las responsabilidades que el pesado cargo conlleva.

Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) y Joel Edgerton (Warrior) lideran el reparto bajo la dirección de David Michôd (Máquina de guerra, The Rover).

Drama romántico ambientado en la Francia del siglo XVIII en el que una artista recibe el encargo de retratar, sin su conocimiento, a una joven que acaba de dejar el convento.

Escrita y dirigida por Céline Sciamma (Tomboy, Lirios de agua), la película cuenta con las actrices Adèle Haenel (Le daim) y Noémie Merlant (Curiosa).

Drama policíaco que sigue a un asesino en serie un tanto singular, y es que reproduce con sus víctimas escenas de los Caprichos de Goya.

Gerardo Herrero (La playa de los ahogados, Maus) dirige las actuaciones de Maribel Verdú (La punta del iceberg) y Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo).

Nuestra recomendación de la semana:

La comedia de terror más cargada de zombis y humor que encontrarás en una sala de cine. Si tienes ganas de pasar un buen rato no lo dudes, esta es tu opción para la taquilla de este fin de semana.

Ruben Fleischer (Gangster Squad: Brigada de élite, Venom) dirige las actuaciones de Jesse Eisenberg (La red social), Woody Harrelson (True Detective) y Emma Stone (La La Land).