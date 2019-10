The Lumineers actuarán en España con una sola fecha

The Lumineers actuarán en Madrid en 2019 para presentar su nuevo disco, III. El tercer trabajo de los americanos, ya publicado, y su gira europea de presentación pasará por Madrid (WiZink Center) el 2 de noviembre, siendo su única fecha en España del año.

Con este nuevo álbum, Wesley Schultz y Jeremiah Fraites vuelven a su mantra del ‘menos es más’ y dejan de manifiesto que los arreglos no deben ser densos para que las canciones sean intensas. El título del álbum es III, no porque sea el tercer trabajo de The Lumineers, sino porque el álbum presenta nueve canciones distribuidas en tres capítulos, cada uno centrado en uno de los tres personajes principales.

Además de los nueve cortes, el disco cuenta con un tema instrumental y tres canciones extra que no tienen semejanza con el resto de la narrativa. Los capítulos sirven también de separador visual de una serie de vídeos que incluyen los nueve temas, cada uno dirigido por Kevin Phillips.

The Lumineers actuarán en Madrid el 2 de noviembre / IMAGEN PROMOCIONAL

El disco, un recorrido por tres generaciones de una problemática familia, supone el tercer trabajo de The Lumineers tras publicar en 2012 su primer disco, de título homónimo, y Cleopatra, en 2016.

The Lumineers - 'Gloria'

La gran acogida que ha tenido el único concierto de The Lumineers en España ha provocado que se pongan más entradas a la venta.