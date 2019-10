Nicki Minaj tiene un mensaje para Ariana Grande

Tras anunciar su retiro, Nicki Minaj se ha vuelto a convertir en el foco de atención de todos los medios. Y no, no solo tras haberla liado por bromear con una colaboración con Adele. La intérprete de Megatron ha regalado unas palabras a su compañera y amiga Ariana Grande que ha emocionado a sus millones de seguidores.

Nicki y Ariana se han convertido en dos de las mayores referentes, y no solo en la música, sino también en el ámbito más personal. Muchos y muchas sueñan con encontrar una amistad similar a la que nuestras dos protagonistas han construido a través de su profesión.

Para más inri, ambas han vuelto a unirse en un nuevo proyecto junto a Normani que llega bajo el título de Bad To You. Un tema que sonará en el soundtrack de la película Los Ángeles de Charlie, en el que también puede escucharse el hit de Grande junto a Lana Del Rey y Miley Cyrus, Don't Call Me Angel.

Esto no ha hecho más que fortalecer la indudable amistad que comparten estas dos artistas del pop y del hip-hop. Prueba de ello son las palabras que ha compartido Nicki Minaj a Entertainent Tonight. "Estoy muy orgullosa de ella porque ha producido este álbum y estoy muy orgullosa de formar parte de algo que es su bebé. Siempre es un placer trabajar con ella porque nosotras, al contrario que otros artistas, tenemos una amistad real ahí fuera, en el mundo real. La gente no se da cuenta de eso. O sea, nos escribimos, hacemos facetime y nos sacamos de los nervios. Cosas como esas", declaró.

Así de emotivo es el mensaje que ha querido enviar Minaj a su amiga y compañera Ariana Grande, con la que ha sumado años de proyectos y éxitos. Bad To You es el sucesor de una larga lista de temas que ambas han compartido a lo largo de su trayectoria. Get On Your Knees, Bang Bang, Step on Up, Side To Side, The Light is Coming y Bed forman el resto de sus uniones musicales.

Los seguidores de nuestras protagonistas deberán esperar para escuchar nuevas colaboraciones, pues la rapera ha anunciado su retiro de la música. Dispuesta a dar un nuevo paso y formar una familia junto a su chico, Nicki ha aparcado sus proyectos musicales temporal o indefinidamente. Eso sí, ha lanzado una colaboración con la lujosa firma de moda Fendi que le ha abierto nuevos caminos y metas en su trayectoria.



Tendremos que esperar para saber que si la artista se anima a deleitarnos con nuevos temas pronto o si, por el contrario, ha cerrado un libro repleto de éxitos para siempre. Siempre le quedará su amistad con la intérprete de 7 Rings.