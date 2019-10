Juanes lanzará Más futuro que pasado el 22 de noviembre

Queda poco más de un mes para que podamos disfrutar del nuevo proyecto musical de Juanes. Si todo va según lo previsto, el artista colombiano publicará el próximo 22 de noviembre su octavo álbum de estudio: Más futuro que pasado.

El título, confirmado por el solista a varios medios de comunicación colombianos, avanza una mirada hacia los sonidos del futuro que están marcando el presente musical.

En una reciente entrevista con Billboard, Juanes ha confesado qué podemos esperar: "Siempre he intentado mezclar diferentes mundos musicales: el rock con la música que me encanta y que escucho, la de Colombia, como la cumbia, el vallenato y la guasca. En los últimos cinco años he tenido la oportunidad de colaborar con jóvenes productores. Ha sido interesante experimentar con cosas como los ritmos dembow en mis canciones. Pero más que intentar hacer reggaeton, lo que puedo hacer es traer elementos de esa música a mis canciones de una forma orgánica que funcione. Quise mezclar folklore y rock con algo de lo que se está escuchando hoy: pop, ritmos urbanos... El álbum tiene un montón de eso, es un disco para bailar y pasar un buen rato".

En esa experimentación, renovación o como sea que queráis llamarlo han surgido sus primeras colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra, Greeicy o Alessia Cara. Canciones como Bonita, un valletano grabado en Los Ángeles y que está compuesto por Juanes y el equipo formado por Andrés Torres y Mauricio Rengifo que también se han encargado de la producción.

No será el único tema de Juanes que hemos escuchado estos meses y que estará incluido en el disco Más futuro que pasado. El álbum también contará con los singles Pa’ dentro, La plata con Lalo Ebratt (con quien también ha colaborado con el grupo del que forma parte, Trapical Minds, en Todo bien) y Querer mejor con la mencionada Alessia Cara.

Noviembre será un mes completo en la agenda del colombiano ya que al estreno de su disco se sumará el reconocimiento que la Academia estadounidense le dará con motivo de los Grammy Latinos 2019 donde Juanes ha sido nombrado Persona del Año.

El artista colombiano recogerá el premio a Persona del Año un día antes de la ceremonia de entrega de los Latin Grammy que se celebrarán el 14 de noviembre en Las Vegas (Estados Unidos).

Juanes recoge así el testigo de Maná y de Alejandro Sanz que se alzaron con el reconocimiento en 2018 y 2017, respectivamente. No han sido los únicos grandes nombres de la industria musical latina que lo han recibido en un palmarés donde ya figuran Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Ricky Martin, Joan Manuel Serrat, Carlos Santana...

El acto de entrega del premio Persona del Año a Juanes tendrá lugar en el MGB Grand Convencion Center de Las Vegas donde amigos y artistas conocidos versionarán su repertorio sobre el escenario.

Éxitos como Fíjate bien, La camisa negra, A dios le pido, Es por ti, Nada valgo sin tu amor, Me enamora... han conquistado las listas de todo el mundo. Con este gramófono, Juanes ya sumará 24 trofeos, uno de los máximos ganadores de la industria musical latina en Estados Unidos.