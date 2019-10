Los ganadores del Golden Music Award 2019 recibirán una obra de arte diseñada por Okuda San Miguel

En pleno barrio de Embajadores, en Madrid, Okuda San Miguel tiene su estudio. Nada más entrar uno se sumerge en un mundo de color y caos, el propio de un lugar de trabajo en el que la creatividad y el buen rollo es lo que predomina.

Sus obras ocupan cada rincón del espacio. Algunas ya acabadas, otras en proceso, pero todas claramente reconocibles por su colorido y su geometría, dos de las señas de identidad del personal estilo de un artista que ha logrado llenar de luz el mundo del arte.

Este año ha asumido el reto de crear la imagen de LOS40 Music Awards. “La música forma parte de mi vida y de mi día a día y me parecía bastante especial hacer justo la imagen de unos premios”, asegura.

Buscó dentro de su iconografía lo que más podía encajar con LOS40 y llegó a la conclusión de que “justo en la naturaleza está la música más pura”. Y de eso, de naturaleza, hay mucho en su obra.

Precisamente este año LOS40 Music Awards destinarán parte de su recaudación al Instituto Jane Goodall y a WWF por su labor con los animales en peligro de extinción. Todo ello, en el marco de la campaña, Únete contra el cambio climático, #IDo, que se está llevando a cabo desde la emisora en favor del medio ambiente.

Estatuilla con diseño especial

Los artistas que este año recojan un Golden Music Award recibirán una obra inédita diseñada por él. En la estatuilla ha querido destacar “la estrella del kaos porque tiene, un poco, los valores que tiene un músico: el arriesgar y seguir tu camino, que sea distinto al resto”.

El estilo único, eso es lo que se premia y lo que él ha logrado crear a través de sus diseños. “Lo que pretendo con este trabajo para LOS40 es que la gente sienta algo distinto según su experiencia”, confiesa, “el arte, lo único que tiene que conseguir es hacer sentir”.

Golden Music Award diseñado por Okuda San Miguel. /

Seguro que a más de uno le gustaría llevarse el premio este año. Él, de momento, ya ha logrado conectar con algunos de los artistas que acudieron a la fiesta en la que conocimos a los nominados. “La verdad que tuve mucho feeling con Leiva, me contó que me seguía hace tiempo y me pareció muy auténtico. Aparte, éramos los dos únicos con sombrero, ya había como un ‘match’ desde el principio y con Estopa estuve hablando también, en general, muy buena onda con todos”, reconoce.

Madrid, centro de operaciones

Nació en Santander y allí comenzó a hacer sus primeros grafitis. Luego llegaron las Bellas Artes y, más tarde, la creación de un estilo muy personal que ahora está presente en medio mundo.

Afortunadamente no le afecta demasiado el jet lag, porque se pasa media vida viajando. De Los Ángeles a Moscú pasando por Islas Mauricio, Tokyo o Berlín. Lo cierto es que ha hecho del mundo su hogar y de Madrid, su punto de descanso.

Reconoce que la capital es un buen centro de operaciones y destaca principalmente su luz, “la luz de Madrid en invierno es mágica, es como siempre cielo azul aunque haga frío y sol, y eso para mí es lo más”. Pero no es el único motivo que le ha traído aquí, también su vida en la calle le ha cautivado, “la sociabilidad, la forma de vivir, el life style, creo que va conmigo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OKUDA SAN MIGUEL (@okudart) el 20 Jun, 2019 a las 2:57 PDT

Aun así, hay algo que tiene que echarle en cara a Madrid: “En las grandes ciudades o las grandes capitales, es como que el Street art es parte de la vida de la gente, pero, por ejemplo, en Madrid, echo en falta que no haya en el centro edificios de gran formato, ya no por mí sino por muchos artistas que vivimos aquí”.

Nacidos en internet

Él ha llegado a los museos de una manera poco convencional en el arte. Si antes era necesario tener un mecenas que confiara en ti, ahora, los caminos son muy diferentes. Sin internet, quizás las cosas no hubieran sido iguales para él.

“La magia de internet. El hecho de que ya no dependemos de un comisario o una galería, nadie que te mueva sino que tú te presentas al mundo como tú quieres. También en la música creo que ha cambiado todo mucho. Las grandes compañías no son necesarias para que un artista pegue el pelotazo, eso viene después”, explica sobre la nueva escena artística.

También le emociona que las redes sociales ayuden no sólo a conectar a los artistas con su público sino también con otros artistas. “Yo hablo con Miley Cyrus por IG o con otros artistas y esto antes era como imposible”, reflexiona.

Okuda San Miguel con una de sus obras. / Jaime Massieu

Está conectado con el mundo y ha dejado su huella en muchos lugares. El ‘street art’ y el gran formato le han llevado a transformar multitud de lugares, desde iglesias abandonadas a castillos del siglo XIX.

Le requieren en prácticamente todos los continentes y celebs como Alicia Keys pueden presumir de tener su obra en casa. Pero aunque parezca que lo ha conseguido todo, todavía sigue soñando.

“Yo creo que los sueños nunca se acaban aunque soy consciente de que vivo mi propio sueño desde hace tiempo, por eso me levanto feliz cada mañana, porque mis dos pasiones se han unido: viajar y crear”, asegura.