Maluma denuncia en redes la respuesta recibida por el hotel donde le robaron en Moscú

Maluma fue uno de lo que no quiso perderse la oportunidad de vivir el Mundial de Rusia en directo y se trasladó hasta Moscú para disfrutarlo de la mejor manera posible. Recordemos que él iba para jugador de fútbol antes de dedicarse a la música. Lo de los partidos fue bien pero se volvió de allí con un mal recuerdo.

Se alojó en el Four Seasons y en aquel momento denunció que le habían robado sus joyas sin haber forzado la puerta. Ahí se quedó el suceso hasta ahora. El colombiano ha querido recurrir a las redes para denunciar que no ha recibido respuesta a lo que sucedió hace ya un año.

“La verdad no quería hacer esto pero ya esta es la gota que rebasó el vaso. Como saben, por mi trabajo yo viajo permanentemente a muchas ciudades y países: también como muchos de ustedes sabes, hace un año me robaron todas mis joyas y pertenencias en mi habitación del hotel Four Seasons de Moscú en pleno mundial sin siquiera forzar la puerta, lo cual me hizo pensar que si hace un año fueron cosas materiales, el día de mañana puede ser mi seguridad, mi integridad o mi vida, la que esté desprotegida”, empezaba su denuncia.

Y, ha querido mandar un recadito a la cadena de hoteles afirmando que en ella “ya no me siento seguro y al parecer no le importa porque no se han tomado la molestia de responder por lo sucedido. Qué pena hacer esto público pero necesito solución”, terminaba escribiendo.

Está claro que es un golpe para la cadena de hoteles teniendo en cuenta los millones de seguidores que tiene el cantante y que acaba de hacerles la peor publicidad posible. Y, por supuesto, no ha dudado en contestar: “La seguridad de nuestros huéspedes y sus pertenencias personales es primordial y es algo que nos tomamos muy en serio. Además de las conversaciones que ha tenido con Four Seasons Hotel Moscú, estamos a su disposición y de su equipo para continuar este diálogo”.

Parece que esta denuncia pública le ha servido para algo. “Gracias. Por favor, hágame saber con quién de su equipo podríamos contactar”, respondía Maluma.

Está claro que está molesto con el trato recibido. Pero pasado el mal rato de la denuncia, ha podido celebrar la cifra de 47 millones de seguidores en Instagram que acaba de conseguir.