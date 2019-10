A Elton John no le ha gustado la nueva El Rey León

Elton John fue uno de los artífices del éxito planetario de la versión animada de El Rey León que llegó a los cines en 1994. El cantante fue el creador de la banda sonora de la querida banda sonora de la cinta y llegó a conseguir el Oscar a mejor canción original por The Circle of Life.

En una entrevista con la edición británica de GQ el artista ha declarado que no disfrutó de la nueva versión de la historia puesto que, a su juicio, la música era un absoluto desastre.

También remarcó que la BSO no había tenido el recorrido en las listas de ventas que tuvó en la que participó él y que consideraba que, a pesar del éxito en taquilla (ha sido una de las películas más vistas de los últimos años) sus creadores no habían estado a la altura.

“Me gustaría que me hubieran hecho más partícipe de la fiesta, pero la visión creativa era diferente en esta ocasión y no fui tratado con el mismo nivel de respeto. Eso me pone muy triste” ha contado el cantante inglés en la conversación.

Elton John ha participado en la BSO de la nueva El Rey León coescribiendo Spirit, una de las canciones que interpreta Beyoncé, y con el tema que también interpreta Never too late.