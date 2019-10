25 canciones de Avicii en su videojuego Invector

En el año 2017 los jugadores de PlayStation 4 pudieron disfrutar de Avicii Invector, el videojuego con el que sus seguidores pudieron disfrutar de su música pese a que se había retirado de la industria musical de forma activa un año antes.

Tras el fallecimiento del dj sueco, su entorno ha querido darle un nuevo impulso a este videojuego que será relanzado ahora por primera vez para Xbox One, Nintendo Switch y PC y que tendrá nuevos contenidos en su versión para PS4.

Avicii Invector recuerda mucho a los juegos musicales de Activision como Guitar Hero o DJ Hero. En el juego encarnábamos a Stella, piloto H45H1M, que surcaba las galaxias al ritmo de las canciones del dj y productor. Como jugadores teníamos que pulsar los botones en el momento concreto para conseguir impulso y seguir avanzando en la historia. Todo ello al ritmo de canciones nuevas y antiguas de Avicii como Without you, What would i change it to, Pure grinding, You be love y muchas más.

"AVICII Invector es parte de una muestra de apoyo y reconocimiento para el DJ y productor de música sueco. Esta noticia se relaciona con el Avicii Tribute Concert, que se llevará a cabo en Estocolmo el 5 de diciembre, y donde nombres como Rita Ora, Kygo, David Guetta y más honrarán al difunto músico" dijeron desde Wired Productions y Hello There Games.

"Tim Bergling, también conocido como Avicii, un jugador de toda la vida, trabajó en AVICII Invector durante dos años y vio que el lanzamiento original del juego se concretó con una primera versión para PS4. El próximo lanzamiento multiplataforma ayudará a celebrar la música de Avicii y a subir el volumen mientras lleva los juegos de ritmo a nuevas alturas. Creado en colaboración con el DJ sueco, y ahora con su familia en su honor, AVICII Invector se ha convertido en un homenaje a su música desde su trágico fallecimiento en 2018. En un contexto de 25 de sus mayores éxitos, Invector permite a los jugadores volar solos o recrear la sensación de fiesta de un concierto de Avicii con partidas locales en pantalla dividida. Los jugadores pueden unirse a Stella en su viaje de un mundo deslumbrante al siguiente, dominando movimientos mientras corren a través de hermosos paisajes" concluye la nota de prensa.

En este relanzamiento serán 25 las canciones que los fans de Avicii podrán encontrar desde el 5 de diciembre en sus consolas y ordenadores.