David Rees: “Me enamoro de voces y personalidades como la de Amaia o Alba Reche”

Si vas a cualquier colegio de nuestro país, seguramente muchos niños te sepan cantar De ellos aprendí, una canción que David Rees compuso con frases de personajes de dibujos animados. En poco tiempo las visualizaciones se dispararon y ya está rondando los 80 millones.

Él lleva cuatro años en youtube, la plataforma que le ha servido de trampolín para grabar su primer disco. Seguramente lo lance el año que viene aunque, de momento, ya conocemos su Diamante, un reguetón acompañado de ukele.

Es artista de nueva generación, de los que crea comunidad en las redes y piensa que compartir la vida privada es parte del juego para que se entienda mejor su música. Algo poco habitual entre nuestras artistas.

Está en un momento vital con mucha luz y eso es lo que quiere transmitir con sus canciones. Le gusta Friends, El rey león y está a punto de publicar un libro. De eso, y mucho más, he podido hablar con él.

Pasas de ser youtuber a chico de discográfica, ¿cómo has notado el cambio?

Lo concibo más como una suma, no como un cambio. Mi trabajo creativo sigue siendo, entre comillas, el mismo pero ahora tengo más medios para llevar a cabo las locuras que tengo en mi cabeza.

Vienes del fenómeno que ha sido De ellos aprendí, ¿qué ha supuesto para ti?

Me ha cambiado la vida. Me ha hecho cumplir sueños. Por ejemplo, voy a sacar un disco y en parte es por esa canción que escribí sin ningún tipo de pretensión.

Diamante, ¿cuál es el origen de esa canción?

Surgió la idea de transmitir luz. Todo lo que estamos componiendo queremos que tenga un aura muy luminosa y teníamos unos acordes que nos gustaban un montón y con un amigo mío empecé a componer. Me gusta el concepto de diamante, es muy fácil de entender y muy cool y relacionarlo con una persona que tiene mucho talento dentro pero que se siente cohibida de exponerla al mundo, pero aunque la gente no lo esté viendo, ahí está el diamante.

Reguetón hasta con ukelele, ¿todo es posible en la música?

Todo es posible en la música, sin duda. En esta nueva era, estamos llevando el ukele donde no se ha escuchado antes. No me gusta hablar de llevar a los límites, porque no hay límites, pero sí hacer pensar al oyente que está acostumbrado a escuchar el ukele en I’m yours y Somwhere over the rainbow, que se pueden hacer cosas igual de chulas con él que con una guitarra o un piano. Hemos hecho canciones con reguetón, con un ritmo más verbenero… probar estilos nuevos.

El vídeo parece un homenaje a distintos tipos de baile, ¿tú eres muy de bailar?

A mí me gusta el mundo del arte en general y conectar mundos artísticos diferentes. Yo no bailo (risas) pero sí es cierto que me he apuntado a clases de baile hace poco porque me ha motivado mucho y me encanta, me parece super guay.

El estilismo también cobra protagonismo y vemos dos de tus high: mono y brillos, ¿son ya señas de identidad?

El estilismo del vídeo lo hizo mi hermana. Somos muy particulares a la hora de vestir. No sé si lo estoy intentando incluir como seña de identidad pero lo que sí es que no vestimos muy normal, es distinto, no es bueno ni malo. Me veo con una camisa y unos vaqueros y no me gusta, tengo que llevarlo a otro nivel.

Por cierto que la dirección del vídeo es de tu hermana, ¿cómo es vuestra relación?

Nos une la pasión por el arte y eso hace que sea fácil trabajar juntos. Está muy presente. Yo comparto mi vida desde hace 3, 4 años, de manera muy pública y la gente lo ha estado viendo y mi público la conoce y cuando en créditos salen nombres conocidos de mi entorno, a la gente le hace ilusión.

Hace un tiempo decías que tu sueño era grabar un disco. Lo has conseguido, ¿es lo que esperabas?

No, es distinto, pero no es peor. Es distinto porque un sueño cuando está en tu cabeza y se hace real, la sensación no es la misma. Como lo has conseguido lo ves menos idealizado.

¿Qué te ha dado grabar un disco?

Comedura de cabeza porque soy muy perfeccionista y me gusta cuidar el concepto y este disco gira entorno a un concepto y eso supone un reto en plan crear una serie de canciones con algo en común.

Hablas de un concepto, ¿cómo lo definirías?

Mucha luz, mucho brillo (risas), para mí es como una era muy amarilla. Es un color que ha significado mucho para mí en los últimos años y quiero inundar el disco de eso.

¿Vas a rescatar canciones de antes?

No voy a rescatar. Estos últimos singles que he sacado ya están en este mundo pero Girasol, que es muy amarilla y transmite mucha luz, no entraría en esta era porque ya la saqué en su momento. Aparte de la letra es importante la música. He hecho cosas muy tranquilas a piano y ukele y ahora hay sonidos nuevos y quiero respetar que cuando escuches el disco te quedes con la sensación de esos sonidos nuevos.

Empezaste en youtube hace como cuatro años y en este tiempo todo esto ha cambiado mucho… ¿qué es para ti ahora mismo youtube?

Es una ventana. Mi transcurso en youtube ha cambiado. Hace un año y medio decidí profesionalizar mi canal de música y eso fue un cambio bastante grande. Tengo otro canal en el que comparto más mi vida. A mis artistas favoritos no sólo los escucho por su música sino que también por el misterio que hay detrás. Las canciones de Selena Gomez se siguen escuchando después de más de 10 años en la industria, no sólo por su voz y su música sino porque nos interesa su vida. Sabemos que lo ha dejado con no sé quién, sabemos que está sufriendo una enfermedad…es importante mostrarte como eres para que la gente te entienda y comparta lo que quieres transmitir. Youtube es una plataforma para compartir mi música y mostrar cómo soy.

Esa visión no la comparten muchos artistas en nuestro país, donde suelen ser más bien herméticos respecto a su vida privada…

Hay límites pero creo que es importante. He notado mucho en estos 3 años, cuando he hecho un ‘50 cosas sobre mí’, la gente ve, por ejemplo, que tengo piel atópica y se sienten identificados. No es cuestión de vender tu vida sino de compartirla.

Es una cantera, pero ahora hay otras como los talent show, ¿te has presentado a algún casting de estos programas en alguna ocasión?

No. Igual me he presentado a algún concurso de música. Me acuerdo que me presenté al concurso de bandas de la Universidad o concursos de talentos de mi pueblo, pero un talent show televisado, no. Elegí otro camino, el de las redes sociales. Estoy tan contento de cómo he llegado por mis propios medios que no tendría sentido. La única razón por la que me metería en un talent show es para aprender de ese coaching vocal, de baile… es un potenciador de artistas increíble.

Operación Triunfo es uno de los talent que más artistas ha dado, ¿te ha llamado especialmente la atención alguno de los concursantes?

Un montón. Son 16 voces de toda España con estilos distintos y personalidades distintas. He seguido los programas porque me encanta la música. Me enamoro de voces y personalidades como la de Amaia, Alba Reche, pero te podría decir todos porque son brutales. Pueden ser más o menos de mi estilo pero están seleccionados entre miles y miles de personas. Miki me encanta.

Otra tendencia que vemos últimamente en estos realitys es la de fichar a influencers, en Gran Hermano hemos visto a Verdeliss y El Cejas, ¿aceptarías una oferta así?

Nunca me han hecho esta pregunta. Nunca digas nunca… No veo la tele, no tengo tele en casa y tampoco sigo el programa. A priori no me llama porque creo que ahora mismo no me podría aportar nada, en un futuro nunca se sabe.

En Querido yo trabajaste con David Otero, ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado (sin ser él mucho de consejos)?

Hablo de eso al principio del libro que sale la semana que viene. Hablo de esa sesión de composición con David Otero en la que hablaba de los nervios. Yo le dije, ‘¿tú ya no tendrás nervios después de tantos años?’ y me dijo, ‘no, no, no, los nervios nunca los vas a perder si sientes esto por la música cuando te subes al escenario’. Y eso se me ha quedado grabado de por vida.

El chico del ukelele, tu primer libro en breve, ¿más difícil que un disco o no?

Distinto, un reto. No tengo melodías para acompañar y defender una frase, lo tiene que hacer por sí misma. Ha sido un año de mucho trabajo y perfeccionismo pero estoy muy contento.

¿Estudiar psicología ha influido en algo en tus canciones?

Indirectamente diría que sí. No estudié por eso y no podría decir que es algo que utilice 100% en mi trabajo de ahora pero creo que sí ha influido en mi forma de ver la vida y, por tanto, en mi forma de escribir mis canciones.

Y el viajar tanto, ¿qué te ha aportado?

Querer viajar más. Un poco mi mente abierta a todo. Cuando viajas escuchas estilos de música nuevos, creo que no hay género que no escuche. Tengo un chumichurri en spotify que flipas.

Dices que tu serie favorita es Friends. Este mes se celebra el 25 aniversario, ¿qué tiene esta serie?

Me transmite paz, cuando tengo un día de estrés y de bajón me pongo un capítulo de Friends y digo ‘ya está todo bien’. Me evade.

Por cierto, como fan de El rey león, ¿te has enamorado más de Beyoncé?

Con el disco que sacó… ella me encantaba pero sí.

Últimamente hay dos nombres muy recurrentes que se escuchan mucho: Rosalía y Billie Eilish… ¿qué te sugieren?

Rosalía me sugiere fuerza, me sugiere también lucha y logro. Billie Eilish me sugiere oscuridad y peculiaridad en el buen sentido. Siento que son artistas que trabajan mucho desde casa, ellas como parte del equipo, que es mi sueño.