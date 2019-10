Llega ‘Los Números 1 de LOS40’, el álbum recopilatorio de los mayores éxitos de 2019

¿Has soñado con una sesión de éxitos musicales non-stop? LOS40 trae la solución, y lo hacemos con artistas que ya se han convertido en verdaderos referentes nacionales e internacionales. ¡Unos números 1! Literalmente.

Llega Los Números 1 de LOS40 de 2019, un álbum compuesto por dos CDs que recopilan los temas que han ocupado el puesto más top de nuestra lista y que han sonado, y mucho, en tus auriculares. Unas canciones aptas para todos los gustos: para los amantes de las baladas, del pop, del reggaetón... ¡Tenemos de todo!

Así que ve preparándote porque el próximo 25 de octubre podrás hacerte con esta reliquia en Amazon, Fnac o El Corte Inglés. Aunque traemos una noticia mejor: ¡ya puedes reservarlo en preventa! Asegúrate de tu copia desde ya en las plataformas mencionadas anteriormente y recibe tu recopilatorio sin falta el día de su lanzamiento. ¿Para qué esperar más?

Voces como las de Rosalía, Panic! at The Disco, Shawn Mendes, Jonas Brothers, Beret, Leiva, Pablo Alborán y Dua Lipa han sonado, y mucho, este año. Pero lo han hecho aún más en nuestra emisora tras ocupar la primera posición de nuestro ránking.

Es por ello por lo que no han podido faltar en este álbum que llega como un dardo de energía y adrenalina a tu vida. Pero para conocer la lista oficial de artistas que estarán incluidos en Los Números 1 de LOS40 de 2019, mejor sigue leyendo.

LOS NÚMEROS 1 DE LOS40 - 2019 (CD1) El Guincho; J Balvin; Rosalía - Con Altura Ava Max - Sweet But Psycho Lola Índigo; Mala Rodríguez - Mujer Bruja Panic! at the Disco - High Hopes Don Patricio - Contando Lunares BlackPink; Dua Lipa - Kiss And Make Up Morat; Aitana - Presiento Alle Farben; ILIR - Fading Alejandro Sanz; Camila Cabello - Mi Persona Favorita George Ezra - Shotgun David Bisbal; Juan Magán - Bésame Sam Smith; Normani - Dancing With a Stranger Pablo Alborán - Tu Refugio (Nueva versión) Lukas Graham - Love Someone Amaral - Mares Igual Que Tú Zara Larsson - Don't Worry 'Bout Me Malú - Desprevenida P!nk - Walk Me Home Melendi - Besos a la Lona DJ Snake; Cardi B; Ozuna; Selena Gomez - Taki Taki Sidecars - Amasijo de Huesos David Guetta; Bebe Rexha; J Balvin - Say My Name

LOS NÚMEROS 1 DE LOS40 - 2019 (CD2) Shawn Mendes; Camila Cabello - Señorita Aitana - Vas a Quedarte Jonas Brothers - Sucker Dvicio; Taburete - 5 Sentidos Billie Eilish - Bad Guy Pedro Capó; Farruko - Calma (Remix) Mark Ronson; Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart Bombai - Vuela (Beach pop) Mabel - Don't Call Me Up Beret - Te Echo de Menos Calvin Harris; Sam Smith - Promises Leiva - Superpoderes Lil Nas X; Billy Ray Cyrus - Old Town Road Ana Guerra - Bajito Lewis Capaldi - Someone You Loved Maluma - HP Manuel Carrasco - Qué Bonito es Querer Ariana Grande - 7 Rings Dani Fernández - Disparos Mahmood; Maikel Delalle - Soldi Vanesa Martín - De Tus Ojos (Carlos Jean Remix) Dynoro; Ina Worldsen - Obsessed

El álbum recopilatorio de 2018 también reunió a un elenco de artistas que nos deleitaron con sus hits durante todas las épocas del año. La Cintura de Álvaro Soler, New Rules de Dua Lipa y Girls Like You de Maroon 5 y Cardi B son algunos de ellos.

Así que ya lo sabes. ¡Hazte con Los Número 1 de LOS40 de 2019 y sigue disfrutando de los Top de los Tops allá donde vayas!