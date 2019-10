BTS, Lauv - Make It Right (Remix) [2019]

¡Se acabó la espera! Lo nuevo de BTS ya está aquí, y se han encargado de publicarlo junto a un talento estadounidense que no pasa desapercibido en la industria. Él es Lauv, y han dado vida al remix de Make It Right.

Aunque la canción fue compuesta por Ed Sheeran, los surcoreanos se han encargado de defenderla vocalmente por todo el planeta, dentro y fuera del escenario. Este tema aterrizó en nuestras vidas junto al EP Map Of The Soul: Persona, que llevaron en directo a múltiples ciudades. Debido a su éxito, han decidido lanzar una nueva versión con la voz de este artista internacional que ya es experto en esto de colaborar con referentes de la música.

Ver esta publicación en Instagram did I finally #makeitright? Una publicación compartida de Lauv (@lauvsongs) el 16 Oct, 2019 a las 3:05 PDT

Hay una clara diferencia con respecto al tema original, y es la voz de Lauv. Desde que suena al comienzo, consigue fusionarse a la perfección con las melodías de los surcoreanos, que se encargan de continuar dándole vida al tema en estrofas posteriores.

Pero este tema no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip al estilo de la Edad Medieval más moderna. ¡Lo que lees! Nuestros protagonistas unen imágenes de ellos mismos sobre el escenario de un enorme estadio con otras protagonizadas por una historia de una dama y un caballero que debe luchar contra un dragón.

Pero detrás de esto se esconde un bonito mensaje. La dama aparece en la vida del caballero y, antes de desaparecer de ella, se convierte en una capa que da calor al joven en un desolado e inmenso bosque. Él vaga entre árboles y desiertos e intenta rendirse, pero hay algo que lo mantiene con fuerza: ella, que no se separa de él a través de dicha capa.

Continúa su camino hasta toparse con una espada. La sostiene y, con esfuerzo y constancia, lucha contra un dragón al que consigue derrotar. Aunque su mayor logro sería el de volver a traer a su chica especial. Vuelve a derramar lágrimas hasta que una larga melena rubia aparece ante sus ojos. Su esfuerzo ha logrado traer a la chica junto a él.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con BTS? Como mencionamos anteriormente, estas imágenes se intercalan con otras en las que los artistas interpretan el tema sobre un enorme escenario ante miles y miles de personas. El mensaje es claro. Ellos, unidos y apoyándose los unos a los otros, también han tenido que luchar para llegar hasta allí y conseguir lo que más ansiaban: que su música llegue a millones de personas alrededor del mundo.

Como era de esperar, el lanzamiento de este nuevo proyecto de la banda ha sido todo un éxito. Con tan solo unas horas de vida, su videoclip ya supera las 450.000 visualizaciones, unos datos que no dudamos que aumentarán con el paso de los segundos.

Lauv y BTS coincidieron en el backstage de su concierto en el estadio de Wembley (Londres) durante su gira internacional y, desde entonces, han fraguado una bonita relación profesional de la que hoy podemos escuchar sus frutos.

Y tú, ¿ya te has dejado llevar por los ritmos de esta nueva versión de Make It Right?