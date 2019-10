8 artistas que no hubieran sido lo mismo sin Tom Petty

Cuando un artista reconocido nos deja, le salen fans incondicionales por todas partes… un clásico de las redes sociales. Pero hay casos en los que la devoción es real e incondicional: Tom Petty nos dejó el 2 de octubre de 2017 y gran parte del panorama musical -nacional e internacional- mostró su dolor en forma de homenajes en directo y mensajes de cariño y agradecimiento.

Además, la admiración confesa de otros músicos por Tom Petty ha sido frecuente a lo largo de los años, no una moda post mortem: son muchos los que han manifestado pasión por su música y por eso, con motivo del aniversario de su nacimiento (el 20 de octubre de 1950), nos centramos en 8 artistas que se han declarado fans de Petty con versiones y algún que otro parecido razonable.

La cantante y pianista ha tocado temas de Tom Petty en muchos de sus conciertos. En declaraciones sobre su admiración por él contó que “cuando era niña, Tom Petty siempre estaba sonando en la radio; me sabía la letra de Free Fallin’ y conocía todos sus videoclips. La última vez que le vi con The Heartbreakers tuve la suerte de decirle cuánto le admiraba. Fue tan agradable, dulce y transmitía tanta alegría que me atreví a decirle ¡podemos quedar algún día para tocar! Inmediatamente después me quería morir de vergüenza pero él fue súper amable. Supongo que, al amar sus canciones, sentí que le conocía. Quizá ser fan sea eso: pensar que realmente conoces a tu ídolo a través de sus historias… como si te sintieras parte de esa conversación. Gracias por tu música, Tom. Sigues sonando a todo volumen en mi reproductor”. En este concierto Norah Jones interpreta Angel Dream, de Tom Petty.

Como la propia estrella de pop y country ha afirmado en alguna ocasión, “Tom Petty representa la forma de escribir canciones que yo admiro, una sencillez compleja. Sus hits llevan definiendo el rock radiofónico desde los setenta y nunca dejó de hacer música maravillosa. Decía tanto en sus letras… conseguía que sus historias y mensajes se te quedaran en la cabeza. Estoy segura de que supuso una motivación para miles de personas que querían aprender a tocar Free Fallin’ con la guitarra, entre las que me incluyo”. En el vídeo podemos escuchar una versión de American Girl por Taylor Swift.

Después del lanzamiento de Last nite, su archiconocido hit, The Strokes admitieron públicamente que habían robado el riff de American Girl (Tom Petty and the Heartbreakers, 1977) para la intro de su tema. Pero Petty, en su línea entrañable, no tomó medidas legales. “No me molesta”, dijo a Rolling Stone en 2006. “Me ha hecho gracia, me reí mucho; así que ok, mejor para vosotros”. Cuando Petty falleció, el guitarrista Albert Hammond Jr publicó en sus redes sociales: “Crecí con tu música. Te voy a echar de menos”.

Antes de convertirse en el frontman de la famosa banda de rock, Jon Bon Jovi militó en The Wild Ones, formación así llamada en honor a la canción de Tom Petty. En 1987, en una entrevista para la revista Spin, Jon declaró: “siempre estaré en deuda con Tom Petty”. Y tras conocer la noticia de su muerte, en 2017: “estoy destrozado; fue una de mis mayores influencias”. Aquí vemos a Bon Jovi tocando I won’t back down de Tom Petty en un concierto tributo al músico.

Cuando Nirvana se acabó (1994) Dave Grohl fue fichado para tocar la batería con Tom Petty & The Heartbreakers en el programa Saturday Night Live. Petty le ofreció quedarse en la banda pero Grohl no aceptó y fundó Foo Fighters: en sus conciertos han tocado Breakdown de Petty unas 69 veces. Aquí vemos a un jovencísimo Dave Grohl en aquella mítica actuación televisiva del año 94.

En 2015, Tom Petty y Jeff Lynne fueron añadidos a los créditos de Stay with me de Sam Smith debido a las similitudes de dicha canción con I won’t back down (Petty/Lynne). El equipo de Smith declaro que cualquier parecido entre ambas era “pura coincidencia”. Sobre este asunto, Tom Petty comentó en su día: “todos mis años escribiendo canciones me han demostrado que estas cosas pueden pasar… normalmente lo descubres antes de que llegue a grabarse en el estudio pero, en este caso, fue después. El equipo de Sam Smith fue muy comprensivo con la situación y llegamos a un acuerdo fácilmente”.

Otro caso en el que Petty volvió a mostrarse amable y pacífico cuando surgieron las comparaciones fue el de Dani California, tema de Red Hot Chili Peppers incluido en Stadium Arcadium (2006) que guarda ciertas similitudes con su canción Mary Jane’s last dance. Petty declaró a la revista Rolling Stone: “dudo mucho que haya una mala intención en todo esto; además, muchas canciones de rock suenan iguales. Pregúntale a Chuck Berry”.

“El primer disco que me compré con mi dinero fue uno de Tom Petty. Llevo escuchándole desde entonces así que es una enorme influencia musical para mi” (Caleb Followill, cantante de Kings Of Leon para Billboard). El grupo fue telonero en el Petty Fest de Nashville de 2013, donde también participaron Norah Jones o Jakon Dylan, entre otros. Aquí vemos a Kings of Leon rindiendo tributo a Petty tras su muerte con el tema Southern accents.