¿Recuerdas a Jennifer Aniston y Matthew Perry (‘Friends’) usando Windows 95 por primera vez?

Si retrocedemos 20 años, nos situamos en un mundo en el que el desarrollo de las tecnologías estaba en auge, y en el que seis amigos se convertían en los protagonistas de la programación televisiva de millones de personas alrededor del mundo.

Ellos eran Friends, y también se convirtieron en testigos de una de las mayores revoluciones de la historia: el nacimiento de Windows 95. En agosto de 1995, vio la luz este nuevo sistema operativo que causó un inminente revuelo social.

Tanto es así que hasta consiguieron que dos de los rostros más conocidos en aquel momento accediesen para protagonizar una campaña de presentación. ¿Lo recuerdas? Jennifer Aniston y Matthew Perry reaccionando por primera vez a este sistema operativo delante de una cámara.

Junto a ellos, una mujer les explica cómo deben usarlo y qué pueden encontrar en su “interior”. ¡Qué recuerdos!

Para aquellos que han nacido en los años de nacimiento de Windows 98 y posteriores, este vídeo puede parecerles una locura. Pero sus generaciones anteriores aún visualizan esa peculiar pantalla de inicio con un sistema operativo que, tal y como explica Genbeta, resultó ser el primero de la historia en introducir un menú de inicio.

Este surreal vídeo de una hora de duración se convirtió en la salvación de millones de personas alrededor del mundo en tiempos en los que no existía Youtube ni los tutoriales express.

Y tú, ¿también aprendiste con Jennifer Aniston y Matthew Perry? Ellos, desde luego, no daban crédito a lo que tenían delante de sus ojos. Algo que ha continuado hasta nuestros días, pues han encontrado alguna que otra dificultad a la hora de adaptarse a las nuevas generaciones de Internet. Prueba de ello es el reciente estreno de la actriz en Instagram y la ausencia de su compañero en esta red social. We love you, Matthew!