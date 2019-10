La cuenta atrás, en vídeos: de Mahmood a Rosalía

Las cuatro horas que transcurrieron el pasado sábado entre el último puesto de la lista (para Soldi, de Mahmood y Maikel Delacalle) y el número uno (de Yo x ti, tú x mí, de Rosalía y Ozuna) las hemos comprimido en diez minutos con el aliciente, eso sí, de añadirle imágenes. En el vídeo de la parte superior puedes revivir la cuenta atrás con los clips de todas las canciones. Antes de nada, recordamos también aquellas que nos dejaron: Stay (don't go away), de David Guetta y Raye, y Don't worry bout me, de Zara Larsson.