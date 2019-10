1 de 24 Suspiria es la última y terrorífica propuesta del director de Call Me By Your Name Luca Gudagnino protagonizada por Dakota Johnson, intérprete nacida bajo el signo de libra. Después de grabarla, la actriz tuvo que acudir a terapia por lo duro del rodaje, que queda reflejado en impactantes y espeluznantes imágenes como esta. Tanto el vestuario como los personajes del film son perfectos para inspirar tu próximo disfraz de Halloween si además compartes con Dakota la misma disposición de astros zodiacales.