María Castro celebra su medio millón en IG con una foto “guardada hasta ahora como oro en paño”

María Castro ha logrado conquistar a millones de personas con su talento como actriz que nos ha permitido verla en series tan populares como SMS, sin miedo a soñar, Sin tetas no hay paraíso, Tierra de lobos, Seis hermanas o Amar es para siempre.

También ha desarrollado su faceta de bloguera conectando con mucha gente por su cercanía y su naturalidad al expresar su forma de entender la vida que desde hace tres años tiene mucho que ver con su papel de madre.

Poco a poco va ganando seguidores en redes y acaba de celebrar el haber llegado al medio millón en Instagram. “Medio millón de amigos. Medio millón de personas que se interesan por mis cositas…por mi día a día…por mis alegrías y mis penas!!!! “, escribía ella cuando se enteró de la cifra.

Y ha querido devolver tanto cariño compartiendo una de las fotos más especiales para ella que hasta ahora no habíamos visto. “Gracias!!! No tengo palabras!!! Y por eso… hoy comparto con vosotros esta foto… guardada hasta ahora como oro en paño…guardada con mimo por lo que significa para mí, para nosotras… para nosotros…”, explicaba.

Y esa foto no era otra que la suya propia dándole el pecho a una recién nacida Maia, su primogénita que ya tiene tres años. “Hacía sólo unos minutos que nuestra vida, aún sin saberlo, había cambiado para siempre!!! Nuestras primeras miradas, nuestro primer piel con piel, nuestra primera ‘tetita’…cuánto me quedaba por aprender… cuánto te quedaba y te queda por enseñarme…Yo ‘moría’ de sed!!!! Y de amor al tiempo! Ella ‘moría de hambre…!!! Y José…José no sabía a cuál de las dos atender y amar más!”, explicaba sobre este momento tan especial de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Castro (@maria_castro_jato) el 19 Oct, 2019 a las 1:53 PDT

“Espero que os guste y os despierte tooooodos los sentimientos que se me despiertan a mí, cada vez que la veo!!! Gracias una vez más!!! #500000seguidores”, terminaba diciendo.

“Precioso tu mensaje, el de tus ojos en la foto. Eres grande, amiga. Y nuestros peques nacieron casi a la vez. Recuerdas, las dos ‘gorditas’ y felices aquel día”, comentaba Anne Igartiburu. “Qué bonitas las dos”, añadía Adriana Torrebejano junto a los aplausos de Octavi Pujades.