Kim Kardashian cumple 39 años y su madre comparte unas fotos donde aparece irreconocible

Kim Kardashian puede presumir de ser una de las personas más famosas del mundo. Los últimos doce años, junto a su familia, ha protagonizado uno de los realitys más vistos de Estados Unidos, Keep Up With Kardashian (Las Kardashians en España), mostrando sus éxitos, miserias, dramas y romances.

Pero este programa solo ha sido la base de todo el negocio familiar que se han montado las chicas: líneas de maquillaje, tiendas de ropa o aplicaciones móviles, son solo algunas de los ámbitos que tocan.

Pues bien, este 21 de octubre, Kim cumple 39 primaveras. Y ni si quiera el día de su cumpleaños deja de trabajar. De hecho, lo ha querido celebrar con sus seguidores y seguidoras poniendo a sus productos a un 39% más barato.

Por supuesto, su madre, Kris Jenner, no ha tardado en dedicarle unas preciosas palabras a través de su cuenta de Instagram. La matriarca del clan ha resaltado las mejores aptitudes de su hija:

“Feliz cumpleaños a mi hermosa hija. Eres una gran fuerza de la naturaleza. Eres una increíble hija, madre, esposa, amiga y hermana. Gracias por proyectar tu luz brillante sobre tus seres queridos. Siempre estás marcando el camino y mostrándonos tu verdadero súper poder acercándote a los demás. Eres tan amable, generosa y compasiva que estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Te quiero mucho y estoy muy bendecida de ser tu madre. Que tengas un gran cumple y un gran año”.

Junto a las palabras, Kris ha subido un conjunto de imágenes de varias etapas de la vida de Kim. En ellas, vemos a la celebrity desde bien pequeña hasta de mayor, junto a su familia. Sin lugar a dudas, una preciosa dedicatoria de cumpleaños.

Otro miembro de la familia que ha querido dedicarle un precioso post en Instagram a Kim ha sido su hermana Khloe. Al igual que su madre, ha acompañado la publicación de varias imágenes de su vida:

“Hay tantas cosas maravillosas que desearía que la gente supiera de ti. Hay tantas cosas que solo mencionaré a algunas. Durante toda tu vida has brillado de adentro hacia fuera. Siempre ha habido una energía magnética sobre ti. Has escrito tus propias reglas, siempre con amor (…) Todos te amamos mucho, estoy muy orgullosa de todo lo que fuiste, de todo lo que eres y de todo lo que serás. Feliz cumpleaños Kim!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 21 Oct, 2019 a las 9:46 PDT

Kylie Jenner, su hermana pequeña, también ha compartido una imagen con ella en su cuenta de Instagram, felicitándole: “Estoy muy agradecida de tenerte en mi vida. Tu amor, orientación, desinterés y lealtad no tienen comparación. ¡Te amo en esta vida y más allá!”.

Sin lugar a dudas, Kim es una persona muy querida en su familia. Ahora solo nos queda ver cómo lo celebrará.