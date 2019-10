Leticia Dolera, sobre la ola feminista: “Vivimos una respuesta del patriarcado que tiene miedo al cambio”

Movistar Plus tiene nueva serie en su catálogo de ficción original. Se titula Vida perfecta, consta de 8 capítulos y narra las peripecias de tres mujeres adultas que tienen que hacer frente a una crisis vital: una superwoman que empieza a hacerse preguntas, una dentista que tiene idealizado el amor y una artista que busca el éxito a través de las redes sociales.

Para hablar de los entresijos de esta serie hemos hablado con Leticia Dolera, quien además de ser una de las protagonistas, ha sido la encargada de desarrollar la historia junto al cómico Manuel Burque.

"Cuando empecé a hacer Vida perfecta quería explorar las preguntas que me hago en la intimidad y con mis amigos, preguntas que tienen que ver con el hecho de madurar y buscar o encontrar tu lugar en el mundo", nos explica Dolera. "Tienen mucho peso las expectativas que tenemos, ideas con las que crecemos, que cuando las bajas al mundo real hay que encontrar un equilibrio y ver lo que pasa".

Leticia Dolera tuvo que luchar mucho por sacar adelante la idea inicial de Vida perfecta (anteriormente Déjate llevar), pues en las primeras reuniones Movistar rechazó el proyecto, tal y como nos ha desvelado la propia creadora: "Fui a Movistar con unos cinco folios y me dijeron que no. Me fui a casa un poco compungida, pero decidí escribir el piloto de todas formas. Después estuve durante un año desarrollando la biblia y cuando tuve una primera versión me fui a Movistar y me dijeron que sí. Dieron luz verde al desarrollo y entró a currar conmigo Manuel Burque que, además de ser mi mejor amigo, es un tío con muchísimo talento".

También hemos hablado con la actriz sobre la ola feminista. ¿En qué punto se encuentra este movimiento social? ¿Sigue ese activimo despierto o nos hemos dormido en los laureles? Estas son otras de las cuestiones que le planteamos a la prota de Vida perfecta.

Si quieres ver la entrevista completa de Leticia Dolera en LOS40…¡dale al play!