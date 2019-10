Beret: “Cuando era pequeño escuchaba a Melendi y ahora canto con él”

Beret es uno de esos artistas que Youtube catapultó a lo más alto con canciones tan emotivas como Llegará o Lo siento. Ahora, varios años después de posicionarse en las redes sociales, el cantante se prepara para el lanzamiento (viernes 25 de octubre) del que será su primer trabajo discográfico oficial. Se titula Prisma y es el álbum que marcará un antes y un después en su carrera.

"Cuando la luz entra en un prisma se diversifica en muchos colores. Yo veo así este disco. Si no te gusta por una cosa te gustará por otra, porque lo mismo paso de un ukelele a un piano o de una balada a un tema más rapero", asegura Beret en LOS40 Global Show, que señala: "Le gustará a quien me escucha desde siempre y le gustará a quien me escucha desde hace 4 días".

Las colaboraciones de 'Prisma'

Prisma consta de un total de 19 canciones, entre las que se incluyen algunos de sus temas más antiguos (remasterizados) y otros temas inéditos. Además, Beret ha contado con la estrecha colaboración de varios artistas para este disco, como Sofía Reyes, que le acompaña en Lo siento o Vuelve, que interpreta junto a Sebastián Yatra. Pero ojo, porque Prisma todavía guarda varios secretos que conquistará a los fans del cantante.

"Hay tres colaboraciones que me hacen mucha ilusión: una es con Vanesa Martín, otra con Pablo Alborán y una tercera con Melendi. Cuando tenía 12 años les escuchaba y ahora canto con ellos", explica el cantante.

Si quieres ver la entrevista completa de Beret en LOS40 Global Show…¡dale al play!