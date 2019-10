Stereophonics incluyen Madrid y Barcelona en su nueva gira

Los galeses más exitosos de la música reciente, Stereophonics, vuelven a nuestro país. Será a principios del próximo año dentro de una extensa gira con la que recorrerán Europa. El tour arrancará el 24 de enero en el Palacio de Vistalegre de Madrid también harán parada en la sala Razzmatazz de Barcelona el 25 de enero. Las entradas para ambos conciertos saldrán a la venta el viernes 25 de octubre en los canales de venta habituales.

Su nuevo álbum Kind fue grabado en tan solo once días. En las sesiones de grabación emplearon técnicas de estudio minimalistas, pocas pistas de grabación y tecnología sencilla. Este enfoque básico y crudo, comprometiendo la composición de las canciones de Kelly Jones en el álbum, ofrece a los fans unas instantáneas cautivadoras y sinceras de una de las bandas más duraderas de Reino Unido.

Después de su lanzamiento de Pull the Pin, se convirtieron en el octavo grupo en lograr el reconocimiento de posicionar cinco álbumes consecutivos como número uno en el Reino Unido, antes de ellos, lo habían logrado bandas como The Beatles, Led Zeppelin, ABBA, Génesis, Oasis, Pink Floyd y U2.

Stereophonics visitará España con dos conciertos en 2020. / IMAGEN PROMOCIONAL

Con una trayectoria incomparable y exitosa, Stereophonics es una banda conformada por la música popular. Con ‘Kind’ Kelly Jones continúa consolidándose como uno de los grandes compositores británicos, profundizando también en sus propias experiencias de vida. La agrupación ha gozado de bastante éxito a través de los más de 25 años que lleva en activo, especialmente en la primera mitad de los 2000. En LOS40, sus canciones también llegaron a colarse en la lista: su dueto con Tom Jones, Mama told me not to come, y el single Have A Nice Day.

Stereophonics, en una visita a los estudios de LOS40 en 2001. / LOS 40

Después de haber logrado alcanzar el número 1 con seis álbumes y de haber vendido alrededor de 40 millones de discos en el mundo, continúan llenando conciertos y encabezando festivales por toda Europa, lo que les acredita como uno de los grandes de la escena musical británica actual.