No, ‘You're beautiful’ de James Blunt no es una canción romántica

La gente que la eligió para su boda "está jodida", admite James Blunt cuando le preguntan por su canción más conocida. Más de una década después de su estreno, el artista británico quiso despojarse de su imagen de baladista sensible y tierno, explicando el verdadero significado de la canción: "Trata de un tipo que va a tope de droga y acosa a la novia de otro… de un pervertido que debería estar encerrado en la cárcel". Ahí queda eso.

Número uno en una decena de países, You're beautiful también ascendió al puesto máximo de LOS40. Y lo hizo durante tres semanas no consecutivas. La canción con la que James Blunt debutó en España entró en Los 40 el 3 de septiembre de 2005 (nº 29). Su ascenso culminó el 22 de octubre, cuando llegó al nº 1. Permaneció en LOS40 un total de 43 semanas.

Fue el primer single en España de su álbum debut Back to bedlam, un título que hace referencia a la famosa institución psiquiátrica de Bethlem Royal Hospital, que es conocida como Bedlam. Cuando le preguntaron por el tema, Blunt respondió: "Probablemente es una de las canciones menos significativas del álbum y de ninguna manera es la preferida de la gente. El álbum es como un libro que abarca varios aspectos de la vida en un orden específico".

Respecto al origen y al significado de You're beautiful, Blunt contó en el Show de Oprah Winfrey: "Es un poco lastimosa. Es sobre encontrarme en el metro de Londres a mi ex novia con su nueva pareja, cuya existencia yo desconocía. Estaba guapísima, nos miramos a los ojos y pasó por mi mente todo lo que había vivido con ella; pero no hice nada, y desde entonces no nos hemos vuelto a ver. Sé que jamás la voy a recuperar, esa canción siempre se la dedico".

Respecto a la identidad de la chica a la que hace referencia la canción, se publicó que se trataba de Dixie Chassay, asistente en el departamento de 'casting' de las películas de Harry Potter. Blunt la menciona en los agradecimientos del libreto de su primer álbum.

James Blunt - 'You're Beautiful'

El fin de la imagen de tierno

Blunt fue catalogado como baladista sensible y tierno debido a la percepción que se tenía de You're beautiful. Pero en 2017, durante la promoción de su álbum The afterlove, decidió despojarse de esa imagen. "No es la canción que la gente cree", dijo en 'Time'. "Es sobre un tipo que está drogado y acecha a la novia de otro, y en realidad debería estar encerrado y metido en una prisión. Pero la gente cree 'Ah, él es tan dulce y romántico'. Si crees que eso es romántico, entonces yo creo que tú eres bastante raro".

En una entrevista con el Huffington Post de 2017, declaró: "Todo el mundo dice 'Oh, qué romántico. Quiero que esa sea mi canción de boda'. Esa gente está jodida", dice el artista. "Te etiquetan con cosas como 'Oh, James Blunt, ¿no es romántico?' Bueno, pues que le den a eso. No lo soy". 'You're Beautiful' no es una jodida canción romántica. Trata de un tipo que va a tope de droga y acosa a la novia de otro en el metro a pesar de que también está ahí frente a él, y habría que encerrarle o meterle en prisión por ser una especie de pervertido".

James Blunt, actuando en los 40 Principales Awards 2008 en el Palacio de los Deportes de Madrid, en 2008. / Carlos Alvarez/Getty Images

En la versión íntegra del álbum, Blunt canta: Ella pudo ver en mi cara que estaba jodidamente colocado (She could see from my face that I was fucking high). En la versión editada para la radio (y también en el vídeo), se cambió por 'flying high' lo que sitúa la canción en un contexto completamente diferente: en lugar de estar 'colocado' (drogas) él simplemente está entusiasmado de verla.

El videoclip, dirigido por Brandon Smith, se rodó en lo alto de un acantilado en Palma de Mallorca. Se empleó una máquina de lluvia para crear una atmósfera lúgubre, pero realmente, era un cálido día de verano, lo que le vino muy bien a Blunt porque tenía que desprenderse de sus ropas en el clip. Los zapatos que se quita no son suyos: el director se los prestó porque le gustaban mucho.

Al final del vídeo, después de quitarse la camiseta y los zapatos, y después de vaciarse los bolsillos del pantalón, Blunt salta al mar. Esto puede ser visto como un suicidio, ya que el momento coincide con la última línea de la canción: "But it's time to face the truth. I will never be with you" (Es el momento de enfrentarse a la verdad. Nunca estaré contigo). Sin embargo, el director no está de acuerdo y asegura que esa acción lo que significa es 'seguir adelante'. Blunt tuvo que entrenar con un instructor de submarinismo para hacer ese salto de 50 metros hasta el agua, lo que hizo dos veces antes de la toma final.