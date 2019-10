Snacks (Supersize), el disco debut de Jax Jones que deberías escuchar hoy mismo

En los últimos años nos hemos acostumbrado a recibir cada poco tiempo un nuevo temazo con la firma de Jax Jones. En 2016 empezamos a descubrir a este dj y productor británico con You don't know me, la canción que compartía con Raye y con la que consiguió conquistar el número 1 de LOS40 el 13 de mayo de 2017.

Desde entonces y hasta la fecha no ha parado de soltar temas que han reventado las listas de medio planeta gracias a un listado de colaboraciones que muchas estrellas internacionales querrían tener.

Instruction con Demi Lovato, Breathe con Ina Wroldsen, Ring ring con Mabel, One touch con Jess Glynne y Harder con Bebe Rexha han sido sencillos que durante todo este tiempo han adelantado el lanzamiento de su primer EP, Snacks, que varios meses después ha recibido una reedición, Snacks (Supersize) con aún más duetos.

Una de las nuevas colaboraciones que han hecho crecer el debut discográfico de Jax Jones ha sido This is real, canción en la que Ella Henderson pone la voz. Una pieza maestra del house-pop que lleva el sello Jax Jones en la base, los teclados, el estribillo...

"Adoro a esta persona. ¡Gracias por dejarme ser parte de esta canción! Me parece súper especial poder escribir y componer con alguien que es como de la familia y que, además, merece todo el éxito del mundo. ¡Estoy super orgullosa de ti, hermano!" fueron las palabras que Ella Henderson le dedicó a Jax Jones con motivo del estreno de la canción que vuelve a convertir Snacks en uno de los discos imprescindibles de la música electrónica de los últimos años.

Martin Solveig, Madison Beer, Tove Lo, Mike Dunn y MNEK, Years and Years... El 2019 está siendo impresionante para el londinense Jax Jones que ha conseguido dos nominaciones a los premios BRIT con estas canciones. Si no tienes en tu discografía Snacks (Supersize) probablemente te vas a arrepentir.

Jax Jones es el número uno de la música dance británica a nivel internacional y uno de los productores más solicitados. Además de ser uno de los pocos británicos que forman parte de la listas Billboard Dance 100 del 2018 junto a Diplo, Marshmello y David Guetta, Jax ha sido nominado a los premios BRIT y Grammy y está en el top 100 de los artistas con más streams del mundo con un total de 1,6 billones de streams. Ha vendido más de 11 millones de singles, superando los 502 millones de visionados en Youtube.

El dj y productor estará a comienzos de año en Australia ofreciendo varios directos y desde el 5 de marzo hasta el 1 de abril del 2020 estará girando por toda Europa para presentar su disco en directo en Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Francia, Alemania y Suecia.