Danah, la cantante que Pablo Alborán no deja de escuchar en Instagram

No hay nada mejor que un músico admirando el talento de otro músico, sobre todo, si uno de ellos es un ídolo de masas y el otro, un desconocido para muchos. Y vamos a dejarnos de filosofías para hablar de un caso real, el de Pablo Alborán con Danah.

De él no hay mucho que decir que no sepáis ya. Lo de ella, es otra historia. Tiene apenas 1700 seguidores en Instagram pero dos de ellos son Alejandro Sanz y Pablo Alborán.

“Escuché todo lo que has publicado en Instagram. ¡Tienes una voz increíble y talentosa! Es inspirador”, escribía el malagueño junto a un vídeo en el que vemos a la joven cantante interpretando una versión de Solamente tú. "¡Qué bonito!", comentaba el actor Fernando Tejero.

Se trata de una grabación del año pasado que recuerda de vez en cuando. Y que conste que el mensaje de Alborán lo ha escrito en inglés porque, aunque haga la versión en español, ella, en realidad, vive en Nueva York.

Aunque, hay que decir que ella tampoco es estadounidense. Dana Herz nació en Jerusalén, en el seno de una familia de músicos y recibió formación desde que a los 8 años, edad a la que comenzó a tocar la flauta. Luego llegaron el canto y el piano y sus primeras composiciones.

Sus orígenes son dentro de la música clásica pero su proyección profesional la ha orientado más hacia el jazz, el R&B y el folklore del Medio Oriente. Eso nos ha permitido escucharla en multitud de festivales de lo que algunos denominan ‘otras músicas’.

Le concedieron una beca en el Programa Excelente Músico en el Centro de Estudios de Jazz en el Conservatorio de Israel y, más tarde, otra para continuar sus estudios de jazz en The New School of Jazz and Contemporary Music en Nueva York donde se graduó con cum laude.

La hemos visto compartir música Bobby McFerrin, Alicia Keys, Chick Corea, Nicky Jam, Prince Royce o Shakira. Grabó coros y fue teclista para El Dorado de la colombiana. Pero ahora, trabaja en su propio material.

De momento ha logrado cautivar a Pablo Alborán. ¿Acabarán colaborando algún día?