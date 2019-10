Julia Medina: “Estuve a punto de abandonar ‘Operación triunfo’”

Julia llega puntual a LOS40. Es pronto y viene con sueño, pero en su cara se aprecia el mismo entusiasmo que el de una niña con juguetes nuevos. Viene a presentar No dejo de bailar, el disco con el que llevaba soñando desde que supo de bien pequeña que quería ser artista.

Nos metemos en una sala, alejándonos del ajetreado ritmo de la redacción, y empezamos a charlar de lo que toca, de su disco y de todo el proceso por el que ha pasado hasta llegar al ansiado lanzamiento. También hablamos de Operación triunfo, por supuesto. De lo difícil que fue y de la vez que estuvo a punto de abandonar. Esta es la entrevista de Julia Medina para LOS40:

Pregunta: 'No dejo de bailar' es un disco que tiene tu sello. ¿Lo tenías claro, no?

Respuesta: Por suerte o por desgracia, la gente me asocia a un estilo por Operación triunfo, aunque hay mucha gente que pensaba que iba a hacer pop flamenco, sin yo haber hecho flamenco en mi vida. Tenía muchas ganas de mostrar en este álbum todo lo que llevaba dentro. La gente no se imaginaba que podía hacer canciones como El circo o Yo me despedí, que son más de autor.

P: Pero te decantaste por 'Dime' como primer single.



R: El álbum tiene dos vertientes: una es de pop clásico y otra de cantautor. Había que decantarse por una de las dos vertientes y elegí Dime porque me daba miedo arriesgar. Sabía que esta canción era lo que se esperaba de mí y una semana después la gente iba a poder escuchar todo lo demás, así que…

P: ¿Cuándo empezaste a trabajar en el álbum?

R: Tuve una primera reunión con Universal después de Operación triunfo. Me propusieron hacer un disco y salí de allí pensando en melodías e historias. Quería hacerlo todo sola, pero yo no tenía ni idea de hacer un disco. Me reuní entonces con compositores para aprender de ellos y nutrirme de las formas que tienen de hacer las cosas, y así fue. He aprendido de todos y han salido canciones que están en No dejo de bailar.

P: Supongo que todos en la Academia fantaseabais con sacar un disco, pero ¿esperabas que llegara esa propuesta de la discográfica?

R: Tenía muchísimo miedo a esa reunión porque sabía que ahí se iba a decidir mi futuro. Manuel Martos [su AR] me dijo que veían en mí un artista que podía tener una trayectoria larga y querían que hiciese un disco. Estaba como loca por dentro, pero intenté parecer una chica centrada. ¿Me lo esperaba? Sabía que iba a hacer un disco, fuera con Universal o fuera en mi casa. Es algo que quería hacer antes de entrar en OT.

P: ¿Te has dejado algo en el tintero?

R: Creo que no. Me he quedado muy tranquila, como cuando haces un examen de historia, te quedas toda la noche estudiando y sueltas en el papel todo lo que has aprendido de memoria…Me siento un poco así. He echado todo lo que tenía que echar y está todo plasmado en este disco, aunque ya estoy pensando en el siguiente.

P: ¿Y la industria musical, es como tú pensabas?

R: Antes de entrar en Operación triunfo tenía muchos prejuicios con la industria, también con OT. Y la mejor manera de tumbarlos todos es estar en todo el meollo del mainstream. En esa primera reunión me di cuenta que tenía libertad creativa, que podía hacer lo que me diera la gana. De hecho me dijeron: 'haz el disco y ya nos lo mandas', y así ha sido.

P: ¿Y el después de 'Operación triunfo'?

R: Musicalmente, ha superado mis expectativas por completo, porque para mí ha sido muy especial trabajar con gente que admiraba, como Andrés Suárez, Rozalen y Vanesa Martín. He vivido esto gracias a la visibilidad de Operación triunfo. Pero en lo personal me ha costado. Hacerme fotos y charlar con la gente me encanta, no me importa, pero llevo mal que se tenga que opinar en las redes de todo tan negativamente. Hay gente que se hace cuentas anónimas para insultarme, ¿sabes? O gente que me juzga por con quién salgo o con quién me acuesto. No hace falta. Estoy por aquí por mi música y quiero se valore eso.

P: La fama.



R: Sí, siento mucha responsabilidad. En mi cuenta antigua de Instagram, por ejemplo, que solo era profesional, me sentía más libre de subir lo que quisiera. El que me seguía lo hacía porque le gustaba lo que hacía y yo no me jugaba nada. Ahora tengo más seguidores y cualquier cosa puede tener cierta repercusión, por eso al principio me pensaba mucho qué subir.

P: ¿Y ahora cómo lo gestionas?

R: Relativizando. Hay tres meses que no recuerdo después de salir de OT, los borré de mi cabeza. Lo único que recuerdo es que iba por calle y estaba obsesionaba con que todo el mundo me miraba y hablaba de mí. Ahora que ha pasado el tiempo no pienso en eso y hago mi vida con total normalidad.

P: Ahora que ya ha pasado el tiempo, ¿cómo recuerdas tu paso por 'OT'?

R: Mi paso por OT fue complicado porque estaba muy chunga con las cuerdas vocales. De hecho estuve a punto de largarme. Un día me sacaron para ir al foniatra y le dije: 'dime si de verdad merece la pena que siga aquí destrozándome las cuerdas vocales. ¿Voy a poder volver a cantar cuando salga del programa?'. Me dijo que sí, que me iba a recuperar, pero que me relajase en el programa y le hice caso. Al final decidí no irme, pero estuve a punto.

P: A muchos os afectó el aislamiento de la Academia.

R: Fueron tres meses encerrados y a veces tenía hasta teorías conspiratorias, como que me grababan hasta en la habitación.

P: Después de todo lo vivido, si pudieses volver atrás, ¿volverías a participar?

R: Por supuesto. Operación triunfo me ha dado más cosas buenas que malas. Ha sido el camino para conseguir lo que tengo ahora y ha valido mucho la pena.

P: Por último, un consejo para los participantes de 'OT 2020'.

Que sean ellos mismos y que no se cohíban. Que no se callen las cosas, sean reales y no intenten aparentar nada.