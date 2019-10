Así es Ainoa Buitrago, la nueva debilidad de Andrés Suárez

Madrileña, versátil y compositora, Ainoa Buitrago ha conseguido que su nuevo tema sea una colaboración con Andrés Suárez. Los artistas han estrenado Venecia, un tema grabado sencillamente con la voz de ambos, una guitarra y un piano, protagonizado por Víctor Elías, que tiene la misión de llegar a lo más profundo de todo aquel que lo escuche. Pero, ¿quién es ella?

Ainoa Buitrago descubrió su pasión por la música cuando era una niña, encontrando en la guitarra su don más personal. Su Instagram está repleto de vídeos frente al micrófono que, al parecer, ha cautivado a las más de 8.000 persona que siguen cada uno de sus pasos.

Su último lanzamiento junto a Andrés Suárez es todo un sueño para Ainoa. Ella mismo lo ha contado en sus redes sociales en varias ocasiones. El mismo día que el tema vio la luz, compartió las siguientes palabras: “Hace poco más de un año tuve la suerte de coincidir con una de las personas que más me ha ayudado en la música. A mi yo de hace 4 años le dicen que va a cantar Venecia con Andrés y se reiría. Hoy es una realidad. Solo me queda decir que aunque a veces parezca que no, las cosas, de alguna forma, suceden. Ya tenéis Venecia en todas las plataformas. Gracias, Andrés Suárez por confiar”.

Al parecer, la admiración que sienten ambos artistas es mutuo, y él no dudó en dedicarle unas palabras a su compañera para desearle suerte en lo que parece ser solo un comienzo en su carrera musical: “Hace años cantabas mis canciones en bares y fiestas de guardar. Mi turno; vaya suerte la mía, mojarme en Venecia a tu lado. Ojalá nunca te dejes dudar, vales todo lo que sueñas. Creo en todos tus futuros”.

La madrileña está trabajando en su primer álbum. Un proyecto que reunirá canciones de diferentes estilos, enfocados en la música de autor, el indie y R&B, y que podremos escuchar a principios de 2020. Así, parece que esta novel compositora viene pisando fuerte, pues el mes pasado publicó su primer single: Dispárame, un tema que ha logrado tener una gran acogida entre el público.