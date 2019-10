Beret - Si por mí fuera [2019]

Si eres de los que se ha enamorado de Beret en su versión de piano y voz, olvídate de encontrar eso en su nuevo single, Si por mí fuera. Con este nuevo tema, llega dispuesto a hacernos bailar y vaya si lo consigue. El estribillo es tan pegadizo que va a ser complicado quitárselo de la cabeza.

Se trata de un adelanto más de Prisma, el álbum que publicará esta misma semana, el 25 de octubre, y que supondrá su debut. Un total de 16 canciones más tres bonus track de los cuáles, 6 temas serán totalmente inéditos. También encontraremos colaboraciones sorprendentes, algunas de las cuales ya hemos escuchado y otras que están por llegar: Melendi, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Sebastián Yatra o Sofía Reyes. Y, por supuesto, temas de esos que ya nos han cautivado, algunos de ellos regrabados.

El sevillano ha dado un golpe en la mesa y está dispuesto a demostrar que lo suyo no es el éxito de una sola canción. Sin tener la mejor voz del mundo, ni la métrica más cuidada, ha logrado tocar muchas almas con la sensibilidad que exudan sus canciones.

En este nuevo single volvemos a encontrarnos ese canto al desamor que se ha convertido en una especie de seña de identidad, pero con un ritmo que no es el que esperábamos. Y no, no es el que marca el disco, pero quizás por eso haya decidido presentarlo justo esta semana, para anunciarnos que tiene la capacidad de sorprendernos y que su abanico de posibilidades es más amplio de lo que algunos pudieran pensar.

Después de tanto sexo y contenido vacío que nos transmite parte de esta tendencia de urban latino, hay muchos que reclaman algo de romanticismo y Beret lo tiene, del pasional, del que es fácil sentir porque de una u otra manera nos identifica y eso es lo que ha hace que Beret conecte cada día con más gente.

Ahora llega para llenar el escenario de un antro vintage que da vida al videoclip del tema, dirigido por Adrián Egea y que supone una nueva etapa en la carrera del sevillano que acaba el año por todo lo alto. Ya ha anunciado incluso gira.