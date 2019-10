TXT - Run Away [2019]

Imagina contar con poderes mágicos y usarlos con tus amigos del instituto. Muy al estilo de Harry Potter, ¿verdad? Pues algo parecido han ofrecido los chicos de TXT en su nuevo proyecto: Run Away.

Un tema que llega con el lanzamiento de su primer álbum The Dream Chapter: Magic, el primer gran proyecto de la banda en el mercado de la música. Sí, el grupo ya debutó en marzo de este año, pero lo hicieron con EP que se convertiría en un adelanto de lo que TXT estaba preparando.

Run Away se ha convertido en un himno que te invita a evadirte, pero no solo, sino acompañado/a de los protagonistas del tema. Con Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Kai, puedes atravesar una puerta mágica y huir con ellos a lo que imaginamos que es un paraíso secreto. Y todo al ritmo del pop más energizante.

El videoclip comienza con sus protagonistas en un instituto, cada uno de ellos desarrollando una habilidad mágica distinta. Se unen en diversas coreografías y se adentran en un lugar, también producto de la magia, que parece conducirles a una gigante y misteriosa puerta.

La relación de Run Away con Harry Potter no solo la encontramos en las imágenes de su videoclip. El pretítulo del tema es 9 and Three Quarters (9 y tres cuartos), que, para los seguidores de esta conocida saga, es el número del vagón que se debe tomar para viajar hasta Hogwarts.

The Dream Chapter: Magic llega como el sucesor de su EP The Dream Chapter: Star. "TXT revela su historia de crecimiento y encuentros en este nuevo viaje a través del concepto del álbum. Mientras que The Dream Chapter: Star expresó la felicidad y emoción de conocer a esa persona especial, The Dream Chapter: Magic cuenta la historia de aventuras mágicas que los niños encuentran junto a sus amigos, que son diferentes pero iguales. A través de esta aventura, los niños comportan su transformación, confusión y emociones explosivas que surgen durante su transición a la adolescencia", explica la agencia del grupo en su página web.

Un disco que llega con 8 temas reveladores. "New Rules, que habla del deseo por crear sus propias normas del mundo, el single principal Run Away, Roller Coaster, que representa a los temerosos pero también un momento emocionante como es el del paseo en montaña rusa; y Angel Or Devil, que habla sobre las dos voces internas que luchan sin cesar", señala Big Hit Entertainment, destacando así algunas de las canciones que dan vida a este gran proyecto.

No cabe duda de que los hermanos pequeños de BTS han abierto con buen pie su discografía de álbumes. Y tú, ¿aún no has descubierto tus poderes mágicos con Run Away?