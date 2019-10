Así puedes evitar la vergüenza de que se te escape un pedo en público

Hoy en Anda Ya hemos hablado de un tema que si no eres el afectado te puede sacar más de una carcajada. Nos referimos a ese momento de echar la culpa a otro, pero sin pasarnos, como cuando te das un golpe en el coche, secas “sin querer” las plantas del vecino o pierdes a tu hermano su chaqueta preferida. Nos pesa tanto el miedete que soltamos lo primero que se nos ocurre para librarnos de la culpa.

Este tema nos ha llegado gracias a uno de estos andayeros arrepentidos, así decía el audio que nos ha enviado: “Cuando era solo un niño me enfadé con mis padres y por la rabia le di un golpe con el codo a una puerta, con tan mala suerte que le hice un buen boquete. No se me ocurrió otra cosa que echarle la culpa a la señora de la limpieza, por mi culpa la echaron”.

Esta mentira, que para un niño no tenía más maldad que librarse de un castigo, le salió cara y aún sigue sintiéndose un poquillo mal. Pero, en fin, todos conocemos o hemos vivido un momento en el que la lías a lo loco y otro se coma el marrón.

¡FLIPA con las historias que estamos escuchando sobre gente que echó la culpa a otros! 😮



Una profesora nos ha llamado contando cómo se tiró un pedo en clase y echó la culpa a uno de sus alumnos castigándole además sin recreo 😱#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/s4Kuw7rv9S — Anda ya! (@40Andaya) October 23, 2019

A raíz de esto, y sabiendo que los culpables no volverán a repetir, hemos querido conocer historias que nos saquen alguna sonrisa y que a ser posible no perjudiquen a nadie.

Nuestra andayera de Cuenca, Beatriz, tuvo unos inicios como profesora bastante accidentados, y los sigue recordando con mucha vergüenza. En mitad de una clase, se le escapó un pedo de esos que matan, pero no suenan y los alumnos lo notaron, en ese momento no se le ocurrió otra cosa que culpar a uno de los niños, y la cosa no quedó ahí…

María de Alicante trabajaba en una empresa de alquiler de coche, una mala mañana se confundió y la pobre entregó un coche de lujo a unos clientes que habían pagado por uno normalito. Cuando los jefes pidieron explicaciones ella echó la culpa a otra compañera, el karma no tardó en actuar en su contra.

Si quieres conocer cómo acaban estas historias y enterarte de qué forma Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá echaron la culpa a otros, ya saber lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y entérate de todo!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.